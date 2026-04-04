Avec Fribourg Gottéron, Dave Sutter vient de s'arrêter à deux reprises en demi-finales des play-off. Désormais passé à Genève, le défenseur compte bien franchir cette étape à compter de soir.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Entre 2020 et 2025, Dave Sutter a porté le maillot de Fribourg Gottéron. Hormis en 2022, le Chablaisien a toujours disputé les play-off avec les Dragons. Lors des deux derniers exercices, il a à chaque fois été éliminé en demi-finales par le Lausanne HC. Cette fois-ci, il a envoyé les Lions en vacances. Mais avec un Aigle sur le poitrail. «Quand tu vois le scénario de cette série contre eux, tu te rends compte à quel point le hockey sur glace est un sport formidable», s'enthousiasme-t-il.

Avec le retournement de situation de mardi, il pourrait y avoir une forme d'invincibilité sous les casques du GSHC. «Dans un moment comme celui-ci où on est menés 0-3 et qu'on est quasi en vacances, il y a deux options: soit tu es KO, soit tu continues. On a pris des coups, mais on est revenus.» Et comment! Genève-Servette a même remporté l'acte VII dans sa patinoire de fort belle manière. «Le maître-mot, c'était la simplicité.»

Il hausse le ton lors des play-off

Jeudi soir, Dave Sutter a donc mis fin à une série de défaites face au Lausanne HC en play-off. Il doit désormais mettre un terme à celle d'éliminations au stade des demi-finales. Cela tombe bien, c'est à ce moment que le solide défenseur hausse le niveau de son jeu. «Ce sont des moments que tous les hockeyeurs adorent.»

Forcément, l'adversaire au prochain tour n'a rien d'anodin pour l'arrière qui a vu la BCF Arena de l'intérieur durant cinq ans. «Ce sera une jolie série, sourit-il. On sait que Fribourg est une très belle équipe. De notre côté, on a également prouvé que l'on était capables de performer à haut niveau, notamment en fin de saison régulière et lors de ces quarts de finale.»

Rendez-vous aux Fribourgeois

Sur les bords de la Sarine, il a évidemment encore des contacts. «J'avais promis à des Fribourgeois qu'on se verrait en demi-finales, rigole-t-il. Je suis content d'avoir tenu cette promesse.» Même s'il n'a pas de contacts quotidiens dans le vestiaire des Dragons, il ne peut pas rester insensible à l'enjeu entourant Julien Sprunger. «Après avoir joué cinq ans avec lui, je me réjouis de me battre contre lui dans les bandes (rires).» Se voit-il l'envoyer à la retraite? «Que le meilleur gagne», lance-t-il.

Et comment faire pour «être le meilleur», du coup? La recette de Dave Sutter est simple. «Ne pas trop en faire et disputer des matches en étant solides défensivement. C'est ainsi que l'on peut faire la différence.» Après une série énergivore face à Lausanne, il ne craint pas la répétition des efforts. «Nous avons été épargnés par les blessures, apprécie-t-il. Et de toute façon, après une victoire et une qualification, tu te sens toujours bien.»

Son premier rendez-vous avec ses anciens supporters a lieu ce samedi soir déjà (20h, en direct sur Blick).