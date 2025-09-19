Roger Rönnberg: «Oui, Fribourg méritait de perdre»

Fribourg Gottéron a subi la loi du Genève-Servette (3-2) jeudi aux Vernets. Critique envers le rythme et la structure de son équipe, Roger Rönnberg espère que cette défaite servira d’électrochoc pour ses joueurs.

Roger Rönnberg n'a pas aimé le visage de son équipe jeudi aux Vernets. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Après deux succès face à Bienne (4-0) et Zoug (4-5 tab), Fribourg Gottéron a mordu la poussière à Genève ce jeudi (3-2). Dépassés dans l'engagement par un adversaire qui avait à cœur de se racheter après l'humiliation subie mardi à Lausanne (11-0), les Dragons n'ont jamais semblé capables de quitter les Vernets avec autre chose qu'une défaite.

Et ce malgré une meilleure fin de match qui les aura vus revenir à un petit but du GSHC. «Je pense qu'on a manqué de rythme tout au long du match. On a forcé notre jeu, on n’a pas respecté notre structure, que ce soit avec ou sans le puck», regrette notamment Roger Rönnberg.

Vous attendiez-vous à ce que Genève démarre aussi fort ce match?

Oui, bien sûr. Quand on perd un match comme ils l’ont fait le précédent, forcément, celui-ci devenait l’un des plus importants qu’ils aient joués depuis longtemps. On le savait.

Christophe Bertschy nous a dit que Fribourg méritait de perdre. Êtes-vous d’accord avec ce constat?

Oui, je pense qu’on n’a pas du tout joué à notre niveau. Parfois, à long terme, ça peut être nécessaire. Je déteste perdre, mais si tu joues mal et que tu gagnes par chance à la fin, ce n’est généralement pas bon pour l’équipe. J’espère que ça va nous piquer, que tout le monde va réagir. On peut perdre, mais pour moi, c'était un match vraiment très brouillon. On peut beaucoup mieux jouer.

Les résultats sont un peu en dents de scie. Il y a eu un très bon match à Zoug, et maintenant cette prestation à Genève. Comment l’expliquez-vous?

On n’est pas encore adapté au système que l'on veut mettre en place. Ça prend plus de temps que ce que je pensais. On joue trop en un contre un, et dès qu’on est un peu sous pression, on fait de grosses erreurs. On n’y est pas encore, il faut continuer à travailler avec les joueurs.

Que pouvez-vous faire de plus pour accélérer cette adaptation?

On doit s’entraîner, revoir les vidéos, échanger avec les joueurs, les coacher. Il faut qu’on voie les matches de la même façon, joueurs et staff, pour bien comprendre ce qui se passe. Aujourd’hui, on voyait que les joueurs étaient tendus. Ils revenaient à l'un contre un. Ça montre qu’on est encore très tôt dans le processus d’adaptation à un nouveau style de jeu.