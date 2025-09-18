Dans un appel téléphonique chargé d'émotion, le centre du HCD Enzo Corvi a annoncé à l'entraîneur national Patrick Fischer qu'il se retirait de la Nati. En pleine année olympique et de championnats du monde à domicile. Corvi dit : «Je dois écouter mon corps».

1/7 Le championnat du monde 2023 à Riga (Lettonie) a été le dernier tournoi mondial qu'Enzo Corvi a disputé. Il a ensuite souffert de problèmes de dos. Photo: PIUS KOLLER

Nicole Vandenbrouck

Le dos est devenu le talon d’Achille d’Enzo Corvi. Ses douleurs ont empoisonné les deux dernières saisons du Grison. L’attaquant du HC Davos est donc soulagé d’avoir enfin lancé sa saison, avec en prime un doublé dimanche contre Ajoie – ses premiers buts en club depuis le 25 janvier. «Le dos tient», se réjouit le joueur de 32 ans. «Je me sens très bien.» Plus aucune douleur: c’est la récompense d’une décision difficile, mais nécessaire, prise au printemps dernier.

Tout avait commencé après les Mondiaux 2023 à Riga, avec une première hernie discale. Le calvaire durera deux ans. Incapable d’enchaîner, Enzo Corvi multiplie les absences et doit renoncer coup sur coup aux Mondiaux 2024 à Prague, puis 2025 à Herning et Stockholm. En début d’année, la situation s’aggrave encore. «Ma jambe s’endormait constamment, je n’avais plus de force», raconte-t-il. La hernie comprimait les nerfs. Fin janvier, il met un terme à sa saison et opte pour une opération qu’il avait toujours repoussée jusque-là.

Il évolue désormais libéré

L’intervention, légère, change tout: aucune vis, aucune vertèbre rigidifiée. «C’était la bonne décision, j’avais de grandes douleurs», souffle Enzo Corvi. Elles ont disparu. Attendre davantage aurait pu provoquer des séquelles irréversibles. Aujourd’hui, après deux matches de préparation et quatre de championnat, le Davosien évolue libéré, sans crainte de rechute.

Mais à quel prix? Devant sa télévision, Enzo Corvi a regardé les deux dernières épopées argentées de l’équipe nationale. Pour l’année olympique et les Mondiaux en Suisse, il aurait pu rêver d’un retour. Mais il a choisi la raison: «J’ai donné mon départ de l’équipe nationale. J’ai dû écouter mon corps et penser à ma santé.» Patrick Fischer, le sélectionneur, était tenu informé. «Je lui ai expliqué que j’avais besoin d’un été aussi long que possible pour me préparer et préparer mon dos.» Exit les rassemblements de novembre et décembre: Enzo Corvi gagne ainsi de précieux jours de récupération.

Il ne prend aucun joueur off

Désormais, toute son énergie est tournée vers Davos. Son contrat arrive à échéance, mais il veut prolonger l’aventure encore quelques saisons. «Je me sens mieux que je ne l’ai été ces deux dernières années», assure-t-il. Sa nouvelle règle est simple: plus de jours off. Chaque jour, il s’entraîne et mobilise son dos, sous la supervision de son coach personnel René Baur, spécialiste de ce type de problèmes. «Le début de saison me donne un bon feeling. Il ne me manque plus qu’un peu de rythme», conclut un Enzo Corvi soulagé.