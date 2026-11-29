Large vainqueur à Bienne (1-5), le Lausanne HC a bouclé la semaine avec un quatrième succès. Geoff Ward savoure, évoque l'avenir de Connor Carrick et donne des nouvelles de Colin Miller.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il y a quelques semaines, le LHC sombrait à domicile face à Langnau (3-9). Samedi soir à la Tissot Arena, les Lions ont montré un tout autre visage. Structurés, patients et dominateurs dans la zone offensive, ils ont étouffé Bienne et signé leur quatrième victoire de la semaine.

Derrière le banc, Geoff Ward voit dans ce renouveau le retour de joueurs clés et une stabilité retrouvée dans les lignes. Reste un dossier délicat: Connor Carrick, arrivé pour pallier une absence en défense, arrive au terme de son contrat dans un mois, alors que l'incertitude entoure toujours le retour de Colin Miller.

Geoff, en préparant cette interview, j'allais te dire que c'était le match parfait. Et puis je savais que tu me dirais que ça n'existe pas. Peut-on dès lors dire que cela s'en est vraiment rapproché?

Oui, c'est une belle victoire. Sans doute l'un de nos matches les plus aboutis de la saison, je suis d'accord avec ce point. On a été structurés. Bienne est une bonne équipe offensive et on a bien fermé l'axe pour les obliger à jouer sur les côtés.

Et avec le puck?

On a aussi été meilleurs que d'habitude. On est restés connectés sur les trois zones, ce qui nous a permis de jouer dans la zone offensive. Je dois vérifier, mais c'est peut-être le match où on y a passé le plus de temps cette saison.

C'était impressionnant. Le 3-9 contre Langnau n'est pas si loin. Quelques joueurs sont revenus, d'accord, mais un tel écart, j'ai du mal à le comprendre.

Des gars importants sont de retour dans l'alignement. Pas seulement pour leur talent, mais aussi pour leur leadership. Ça aide énormément. Je pense que les gars commencent à être à l'aise dans notre groupe de leaders, dans leur manière de mener l'équipe. Il y a une bonne cohésion, chacun comprend mieux son rôle.

Et sur la glace?

Pendant un moment, on changeait les lignes à chaque match, ou un joueur dans une ligne. Maintenant, on a une composition stable et ça aide aussi.

Connor Carrick arrive au bout de son contrat dans un mois. Avec l'incertitude autour de Colin Miller et la manière dont il joue, comment vois-tu la situation?

C'est un bon problème à avoir, j'imagine. Il s'est très bien intégré dans le vestiaire. Il apporte beaucoup d'énergie, sur la glace comme dans le vestiaire. On a un vestiaire assez calme en général. Lui est un peu plus bruyant et on a besoin de ce genre de personnalité.

Sur la glace, il ne se contente pas de parler…

Il contribue vraiment en attaque. Mais le plus important, c'est qu'il est beaucoup plus solide défensivement ces deux dernières semaines que lors des semaines précédentes. Il a pris ses repères avec un partenaire et dans le système.

Il a donc gagné sa place?

Il a été bon pour nous. Avec Brännström, ils forment un très bon duo d'étrangers en défense. Mais on doit d'abord savoir où en est Colin et quand il pourra revenir.

Justement, des nouvelles de Colin Miller?

Pas encore. Il est rentré à Winnipeg pour un deuxième avis. Il revient plus tard cette semaine et on verra.

Où en est-il?

Il se bat pour revenir. Il progresse, il patine, il a participé à quelques entraînements avec nous. Mais sa capacité à traiter l'information n'est pas encore au niveau requis. Ça vient. Espérons-le.