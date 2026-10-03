Geoff Ward: «Avec Claude Julien, on est un vieux couple»

Samedi, Geoff Ward, coach du LHC défie Zurich et Claude Julien, l'homme qui l'a lancé chez les pros. Dix ans de vie commune, une Coupe Stanley et une amitié intacte: Geoff Ward raconte ce lien fort.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le message est arrivé il y a quelques jours sur le téléphone de Geoff Ward. Signé Claude Julien. Le contenu? Rien de bien secret. «Comme il me l'a écrit, et je suis d'accord à 100%, on va se battre dur l'un contre l'autre. Mais l'amitié sera toujours là», raconte le coach du Lausanne HC.

Samedi, à la Swiss Life Arena, les deux hommes se feront face de part et d'autre de la glace. Pas une première: en décembre 2020 déjà, Ward dirigeait Calgary et Julien Montréal. Mais un joli moment pour la National League, qui accueille depuis cet été l'un des coachs les plus expérimentés de la NHL. «Claude et moi sommes de très bons amis, mais nous sommes tous les deux des compétiteurs, prévient Ward. Quand le match commence, le match commence.»

Dix ans de vie commune

Pour comprendre ce lien, il faut remonter à janvier 2001. Geoff Ward, ancien prof de sport et de sciences en Ontario, débarque comme assistant chez les Hamilton Bulldogs, en AHL. Le head coach s'appelle Claude Julien. Les deux hommes travaillent ensemble deux saisons et demie, jusqu'à ce que Montréal appelle Julien en janvier 2003. Ward reprend alors l'équipe et la mène jusqu'en finale de la Coupe Calder. Au printemps, le duo se partage le titre de meilleur coach de la ligue.

Quatre ans plus tard, Julien, devenu head coach à Boston, rappelle son ancien adjoint. Les retrouvailles durent sept saisons et culminent en 2011 avec la Coupe Stanley. «Nous avons été ensemble pendant dix ans, sourit Ward. On était un peu comme un vieux couple.»

Le Canadien le répète volontiers: Julien est, avec le formateur Don McKee, l'homme qui a le plus marqué sa carrière d'entraîneur. «Je lui dois énormément. Il a été un très, très bon mentor pour moi», confiait-il déjà en 2020.

«Il adore le pays»

Depuis, les rôles se sont inversés. En Suisse, c'est Ward qui connaît la maison. Arrivé à Lausanne en novembre 2022, il a mené le LHC jusqu'en finale en 2024 et 2025, battu par Zurich justement. Claude Julien, lui, a signé en juin dernier pour deux saisons chez les Lions.

Les deux amis ont pris le temps de se voir récemment. «Quand nous sommes allés à Davos, nous avons dormi à Zurich. J'ai pu passer un moment avec lui le matin du match», raconte Ward. Son constat? «Il apprécie vraiment la ligue et il adore le pays, il aime tout ici.»

Et le coach lausannois ne tarit pas d'éloges: «Avoir un homme de cette qualité, ça rend notre ligue meilleure. Pas seulement parce que c'est un être humain formidable, mais aussi parce que c'est un très, très bon coach. Ils ont de la chance de l'avoir.»

Connaître son adversaire par cœur, un avantage? Ward balaie l'idée. «Rien ne sera différent. Il va aborder le match de la même manière que moi. Au final, ce sont les joueurs qui décident de l'issue d'une rencontre.» Avant d'ajouter: «On va essayer de se mesurer un peu tactiquement. Et je sais que je devrai être à mon meilleur, parce que lui, il est affûté à chaque match.»