Après la défaite à Langnau ce dimanche (3-2), les journalistes romands présents dans les travées de l'Ilfis se sont demandés quel Geoff Ward ils allaient rencontrer. Le «normal», que l'on côtoie durant toute la saison, ou celui qui se ferme, comme ça a été le cas dans ce même couloir quatre jours plus tôt, après l'acte IV? Réponse: le Canadien a répondu tranquillement et pleinement à toutes les questions. Et ce malgré le fait que son équipe s'était une nouvelle fois inclinée dans l'Emmental.

Parfois, il n'y a pas besoin de faire de grandes analyses pour savoir où une formation s'est plantée. Pour Lausanne ce dimanche à l'Ilfis, c'est forcément en début de match. Après deux minutes, il avait déjà pris l'eau à deux reprises. «Je ne sais pas si ça nous a tués mais c'est certain qu'on ne veut pas commencer un match avec deux tirs et deux buts, souligne Geoff Ward. Si c'est un manque de concentration? Je dirais plutôt une combinaison de plusieurs choses.»

Sans le nommer, le Canadien pense également aux erreurs individuelles commises par ses joueurs. Si Kevin Pasche n'est pas exempt de tout reproche sur l'ouverture du score, par deux fois des pucks en zone médiane ont été perdues par les Vaudois. «Je ne vais pas pointer du doigt certains joueurs, promet Geoff Ward. Les gars qui sont assis dans le vestiaire savent exactement ce qu'il s'est passé.»

Des Lausannois concentrés sur le prochain match

Ainsi, débuter la partie avec un désavantage de deux buts est tout sauf chose aisée. «On a poussé pour marquer mais on n'a pas réussi à trouver le deuxième, peste Andrea Glauser. Mais je pense qu'on était prêts à rentrer dans ce match.» De leur côté, Ahti Oksanen trouve «difficile d'analyser cela juste après la rencontre» tandis que Damien Riat «ne veut pas beaucoup parler de ce match. On a fait des erreurs et c'est le hockey.»

Si l'ambiance n'est pas forcément au beau fixe devant le vestiaire lausannois, le No 9 promet que l'équipe est toujours sereine. Et de la sérénité, il en faudra pour recevoir Langnau mardi lors de l'acte VII. Une situation que le LHC connaît bien puisque, il y a une année, il s'était retrouvé à ce même stade face à Davos – avec une qualification à la clé. «Ce sont deux équipes totalement différentes, prévient Geoff Ward. Avec des scénarios différents donc nous devons nous regrouper.»

L'avantage de jouer à la maison

Toujours est-il que le LHC aura la chance d'évoluer devant son public lors de ce match décisif. «C'est clairement un truc en plus mais il y aura 0-0 au coup d'envoi», souffle Andrea Glauser. Du côté de son entraîneur, on ne veut pas non plus s'attarder sur cet aspect. «Tout est possible lors d'un acte VII, ajoute Geoff Ward. Deux équipes vont se donner à fond dans ce match.»

Devant son public, Lausanne devrait toutefois avoir ce supplément d'âme en plus qui devrait lui permettre de prendre le dessus sur Langnau. Surtout quand on sait le réel avantage de disputer un match 7 à la maison. Mais gare tout de même à la peau de banane.