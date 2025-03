«Si vous voulez dire qu'on est en difficulté, allez-y»

Geoff Ward n'était pas des plus bavards après la défaite à Langnau. Photo: Pius Koller

Matthias Davet Journaliste Blick

Après la défaite lausannoise à Langnau, le LHC n'est pas en crise mais n'est pas non plus dans une position confortable. Embourbés face aux Emmentalois, les Lions sont à 2-2 dans la série avant l'acte V à la Vaudoise aréna vendredi. Les fans s'attendaient sans doute à mieux de la part de l'équipe qui a terminé première de la saison régulière.

Dans les travées, les joueurs remplissent leur gamelle avant de rejoindre le bus. Certains, à l'image de Théo Rochette ou Damien Riat, se sont interrompus. Il faut dire que l'interview de Geoff Ward après la rencontre était intéressante à suivre, surtout de l'extérieur. Celle-ci a duré 2'18 et, durant un quart, la seule réponse que l'entraîneur donnait était: «On va disputer un 5e match.»

Geoff, c'est une nouvelle défaite ce soir à Langnau. Qu'est-ce qu'il manque toujours à ton équipe?

On va disputer un 5e match.

Oui, mais qu'est-ce qu'il vous manque?

On va disputer un 5e match.

Quelle est la plus grande difficulté pour vous?

On va disputer un 5e match.

C'est tout ce que tu vas répondre ce soir?

Tu veux que je parle des problèmes. Je ne vais pas en parler.

C'est ce que tu as dit à tes joueurs?

De?

Que vous allez disputer un 5e match?

Je n'ai pas encore vu mes joueurs.

Tu ne veux pas parler des problèmes? Okay. Est-ce que tu vois du positif alors sur la glace?

Oui, on voit des choses positives.

Que peux-tu nous dire à ce propos?

On va disputer un 5e match.

Ressens-tu une certaine pression avant vendredi soir?

Aucune pression. La pression, c’est quelque chose qu’on se met soi-même.

Tu as confiance en ton équipe?

Habituellement, tu ressens de la pression quand ton équipe est mal préparée. Il faut demander aux joueurs s'ils ressentent de la pression. Personnellement, je ne ressens pas de pression.

Tu penses que vous êtes dans une bonne situation à 2-2?

Vous devez vous souvenir que c'est une série au meilleur des 7 matches. Actuellement, il y a 2-2. Si vous voulez déjà tout dramatiser, libre à vous. Ce n’est rien, ça. C’est maintenant que la vraie série commence. J'ai déjà été dans toutes les situations. J’ai été mené 3-1 et j’ai gagné une série. Mené 3-0 et j’ai gagné une série. Mené 2-0 et j’ai gagné une série. J’ai aussi mené 3-0 et j’ai perdu une série. Devant 2-0 et j’ai gagné une série. Tout ça n’a pas d’importance. Il faut gagner quatre matches. On n'a pas perdu quatre fois. Vous voulez dire qu'on est en difficulté. Que nous sommes comme ci, comme ça. Écrivez ce que vous voulez. On va disputer un 5e match.