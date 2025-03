Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Qu'est-il arrivé au Lausanne HC de la saison régulière? Pour la deuxième fois en autant de voyage dans ces play-off, les Vaudois sont rentrés de l'Emmental avec une défaite dans leurs bagages.

Dans cette série entre le premier et le huitième et après quatre matches, le score est donc de 2-2. Et ça, peu de personnes auraient pu le prédire avant le début des play-off. Et ce n'est de loin pas immérité, tant Langnau a réalisé une bonne performance ce mercredi à l'Ilfis.

La rencontre a mis du temps à trouver un bon rythme. La première période n'a pas vu les gardiens se mettre plus en avant que tant et tant Kevin Pasche que Luca Boltshauser ont pu réaliser des arrêts en toute tranquillité. Même en power-play, les derniers remparts n'ont pas dû s'employer, alors qu'une pénalité était tombée dans chaque camp. Ce n'est pas le tir puissant mais trop cadré de David Sklenicka (7e) ou la tentative d'Aleksi Saarela dans le ventre de Kevin Pasche (14e) qui allaient tromper les portiers.

Premier but pour Dario Rohrbach dans ces play-off

Heureusement pour tout le monde à l'Ilfis, la deuxième période est partie sur un tout autre rythme. Enfin, les joueurs se procuraient des occasions – surtout Langnau, dès le retour des vestiaires. C'est bien logiquement que les Emmentalois ont donc ouvert le score. Sur une passe de Harri Pesonen, Kevin Pasche était en mouvement et n'est pas parvenu à bloquer le tir de Dario Rohrbach. Le Top Scorer a inscrit là son premier but dans ces play-off (24e).

Dans la foulée de cette réussite, Lausanne a évolué en infériorité numérique à la suite d'une de Michael Raffl. Durant cette période, les Lions se sont toutefois procurés une belle occasion, Ahti Oksnanen se retrouvant seul devant le but adverse. Mais son tir du back-hand n'a pas trompé Luca Boltshauser (26e).

À deux reprises ensuite, le dernier rempart emmentalois a été sauvé par ses montants. D'abord sur une tentative déviée de Damien Riat (30e), puis sur un tir en puissance de Lukas Frick (34e). Mais les centimètres n'étaient pas en faveur du LHC dans ce deuxième tiers. De l'autre côté de la glace, Aleksi Saarela s'est retrouvé seul devant Kevin Pasche mais son lancer était trop centré (32e), juste avant que le portier vaudois réalise un immense arrêt de la jambière au deuxième poteau sur un tir de Flavio Schmutz (36e).

Trois buts en une minute

Au début de la troisième période, Lausanne n'a pas réussi à se montrer vraiment dangereux. Au contraire, ce sont les Emmentalois qui se sont procurés les meilleures actions et Claudio Cadonau était tout proche d'inscrire le deuxième. Il a fallu un immense arrêt de Kevin Pasche pour garder le score à 1-0 (47e).

Quelques minutes plus tard, tout s'est emballé. En l'espace de pile une minute, le score est passé de 1-0 à 3-1 pour les Tigres. Peu aidé par sa défense, Kevin Pasche n'a rien pu faire sur le 2 contre 1 transformé par Julian Schmutz (51e) ou la percée de Dario Rohrbach. Entre deux, Jason Fuchs avait certes réduit la marque en déviant un lancer de Théo Rochette, en vain. En toute fin de match et alors que la cage était vide, le No 90 a touché les montants adverses avant que Michael Hügli inscrive le 3-2 (58e). Mais il était trop tard.

Cette deuxième défaite dans l'Emmental signifie donc qu'après quatre duels, les deux équipes sont dos à dos. Une chose est sûre: les Vaudois vont devoir revenir dimanche à l'Ilfis pour y disputer un acte VI. Mais avant, ils vont vouloir s'imposer chez eux, vendredi à la Vaudoise aréna.