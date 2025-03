Avec son début de match raté, Lausanne vivra un acte VII

Lausanne va vivre un nouvel acte VII! Les Vaudois se sont à nouveau fait surprendre à Langnau (3-2) et vont ainsi disputer un match décisif, mardi à la Vaudoise aréna.

Langnau a de nouveau pris le dessus sur Lausanne à l'Ilfis. Photo: Pius Koller

Matthias Davet Journaliste Blick

Langnau n'avait plus le choix: s'il ne voulait pas être en vacances ce dimanche, il devait remporter cet acte VI face au LHC. Et tout comme il y a deux jours à la Vaudoise aréna, les Tigres ont inscrit l'ouverture du score très rapidement. Il leur avait fallu 20 secondes vendredi, ils en ont mis 38 de plus à l'Ilfis. D'un tir au-dessus de l'épaule gauche de Kevin Pasche, Saku Mäenalanen a trompé le portier vaudois – pas exempt de tout reproche sur ce lancer.

Mais contrairement au cinquième duel, Langnau ne s'est pas fait égaliser dans la foulée. Mieux pour les Emmentalois, après 2'09, ils menaient 2-0. Oskars Lapinskis a parfaitement dévié une passe de Brian Zanetti. Sur ce coup, Kevin Pasche ne pouvait pas faire grand-chose.

Quelques minutes plus tard, l'Ilfis s'est enflammé à la suite d'une charge d'Aurélien Marti sur Juuso Riikola. Le No 7 du LHC a mis K.O. son adversaire mais n'a pas été pénalisé par le quatuor arbitral. De quoi provoquer l'ire des supporters bernois. Jusqu'à la fin du match et tout comme pour son coéquipier Gavin Bayreuther (qui a renversé un arbitre lors de l'acte IV), Aurélien Marti a été copieusement hué à chaque fois qu'il avait le puck.

Aurélien Marti, qui d'autre?

Problème pour le public emmentalois? C'est lui qui a réduit la marque à 4 secondes de la première pause. Le tir de Tim Bozon a été renvoyé par Stéphane Charlin directement sur le corps du défenseur lausannois – et la rondelle a fini au fond des buts. Après un début de match parfait, Langnau tremblait à nouveau.

Si le deuxième tiers n'a pas vu les filets trembler, les actions ont continué à se multiplier des deux côtés. Celles des Tigres étaient plus incisives (31e, Berger ou 40e, F. Schmutz), tandis que les lausannoises mettaient moins en difficulté Stéphane Charlin. Après deux périodes, les deux équipes étaient dos à dos, hormis au niveau du tableau d'affichage.

Kevin Pasche abandonné

Lausanne avait ainsi un tiers pour revenir au score et essayer d'accrocher une prolongation, faute de devoir disputer un acte VII mardi sur ses terres. En changeant quelque peu ses trios d'attaque, Geoff Ward a tenté d'insuffler un nouveau souffle à son équipe pour cette troisième période. Une mayonnaise qui a eu de la peine à prendre, Langnau se montrant bien plus dangereux que le LHC.

À l'image de cette tentative d'Aleksi Saarela, absolument seul à un mètre de Kevin Pasche après une perte de puck d'Andrea Glauser. Heureusement pour les Vaudois, leur portier veillait (48e). Mais quelques instants plus tard, le dernier rempart lausannois n'a rien pu faire lorsque Flavio Schmutz s'est présenté seul face à lui. Si le No 33 est parvenu à repousser le premier tiers, l'attaquant emmentalois a repris son propre rebond et mis fin aux espoirs lausannois. À 34 secondes de la fin, Damien Riat a bien réduit la marque, en vain.

Ainsi, avec cette nouvelle victoire, Langnau force la tenue d'un match décisif, qui aura lieu mardi à la Vaudoise aréna. S'il n'y a pas encore péril en la demeure côté lausannois, nul doute que certains supporters ne vont pas très bien dormir lors des deux prochaines nuits. Car le LHC va trembler jusqu'au bout dans cette série face aux surprenants Emmentalois.