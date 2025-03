Saku Mäenalanen était au four et au moulin

Saku Mäenalanen était le meilleur joueur ce dimanche dans l'Emmental. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Lausanne va trembler jusqu'au bout. Dans cette série, les Lions ne seront jamais parvenus à s'imposer dans l'Emmental et devront ainsi disputer un acte VII ce mardi à la Vaudoise aréna.

Avant de se plonger dans ce match importantissime, Blick revient sur les faits marquants de l'acte VI, et avec un tout grand Saku Mäenalanen.

Les hommes de la soirée

⭐⭐⭐

Quel match du No 8 de Langnau. Déjà, il a trouvé la faille d'emblée au-dessus de l'épaule de Kevin Pasche et a mis son équipe sur de bons rails. Puis, après la charge d'Aurélien Marti sur Juuso Riikola, Saku Mäenalanen finissait chacun de ses checks et apportait une intensité physique impressionnante.

⭐⭐

Que ça n'a pas dû être évident pour Stéphane Charlin de remplacer en cours de match Luca Boltshauser vendredi à Lausanne. Blessé durant plusieurs semaines, le Genevois allait-il être à 100% pour cet acte VI? Il a répondu par la positive, en détournant 32 des 34 lancers adverses.

⭐

Si vendredi il a été élu homme du match, Tim Bozon doit cette fois se contenter du rôle de meilleur Lausannois. À nouveau, le Français à licence suisse a pesé de tout son poids sur la rencontre et est à l'origine de la réduction du score à 2-1. Aligné lors du troisième tiers en première ligne aux côtés d'Oksanen et Suomela, il a toutefois eu de la peine à se montrer dangereux par la suite.

L'action de la soirée

Aurélien Marti a mis le feu aux poudres en rentrant dans Juuso Riikola à la 6e minute de jeu, alors que Lausanne était déjà mené 2-0. Une action qui a provoqué l'ire de l'Ilfis et de Saku Mäenalanen, qui s'est rendu près du banc pour en découdre avec le No 7. Finalement, sur la glace, les arbitres ont décidé de ne rien donner au défenseur lausannois.

L'info de la soirée

À nouveau, Geoff Ward a tenté des choses dans le troisième tiers sur ses trios d'attaque. Exit Damien Riat de la première ligne, remplacé par Tim Bozon. À la place, le No 9 s'est retrouvé aux côtés de Jason Fuchs et Dominik Kahun, tandis que la troisième ligne a pris la forme de Raffl-Jäger-Rochette. «J'avais l'impression que nous accomplissions grand-chose, explique le coach canadien. J'ai donc essayé différentes combinaisons pour peut-être apporter un peu d'étincelle.» Raté.

Le flop du match

Photo: keystone-sda.ch

Le problème du poste de gardien est qu'il est scruté. Et même si dans l'ensemble, Kevin Pasche a fait un bon match, il a clairement été fautif sur le premier but. En se mettant trop tôt en papillon, le portier de 1m78 a laissé la place sur son épaule à Saku Mäenalanen pour le tromper. Et là où le bât blesse pour le No 33, c'est que Lausanne ne s'est incliné que d'un but.

La phrase de la soirée

« «Je ne vais pas faire long aux interviews. Je ne vais pas beaucoup parler de ce match. Je pense qu'on a tous déjà la tête à l'acte VII.» Damien Riat, attaquant du LHC »

L'image de la soirée

Photo: keystone-sda.ch

Ça a chauffé ce dimanche à l'Ilfis. Les coups de sifflet des arbitres étaient souvent suivis par ceux de poings des joueurs.