En difficulté depuis le début des play-off, Kevin Pasche a réalisé une bonne prestation lors de l'acte V. Le portier du LHC est également revenu de manière plus globale sur son expérience pour le moment en séries.

«Si on gagne et que je fais 30% d'arrêts, je m'en fous»

Kevin Pasche a réussi une belle performance face à Langnau ce vendredi. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Kevin Pasche est-il simplement le reflet de ce Lausanne HC? Moyens depuis le début des séries, le dernier rempart et l'équipe ont élevé leur niveau lors de l'acte V pour finalement s'imposer de manière aisée face à Langnau (4-1). Et, pour les deux parties, de réaliser là leur meilleure sortie depuis le début des play-off.

Alors que, lorsque les séries éliminatoires ont commencé, la plupart des gardiens s'enferment dans une bulle, celui du LHC vient sans souci parler aux médias. Et ce, même si la grande majorité, après s'être intéressé à lui lorsqu'il est sorti des vestiaires, le délaisse lorsque le héros de la soirée Tim Bozon débarque. Kevin Pasche, lui, n'en fait pas cas. «Je préfère rester comme je l'ai été durant toute la saison, explique le No 33 à propos de ce rapport à la presse. Oui, c'est les play-off mais ça reste du hockey et il faut prendre du plaisir.»

Plein de bon sens, le dernier rempart sait que «la vie continue au final, peu importe qu'on perde en quart ou qu'on se rende en finale. C'est sûr qu'on veut gagner le titre mais ma vie ne va pas s'arrêter là.» Ainsi, Kevin Pasche ne change pas ses routines et continue de venir s'exprimer devant nous. Comme le faisait déjà l'année passée son prédécesseur Connor Hughes – chose qui lui avait réussi.

Les statistiques lui importent peu

Pour le moment, le jeune portier de 22 ans a un peu de mal à rentrer dans ces play-off. Bien normal pour quelqu'un qui vit ses tout premiers dans la peau d'un gardien titulaire. Avant l'acte V, son taux d'arrêts plafonnait à 89,92%, contre 92,58% en saison régulière. «Mais en play-off, je m'en fous complètement de mes statistiques, souligne-t-il. Ce qui compte, c'est la victoire. Si on gagne 4-3 et que j'ai fait 70, voire 30% d'arrêts, je m'en fous.» Si Kevin Pasche a sans doute la bonne attitude, il sera sûrement content d'apprendre que lors du cinquième duel entre Lions et Tigres, il a détourné 15 des 16 lancers emmentalois (93,75%).

Une belle prestation qui a également été observée par son entraîneur, Geoff Ward. «C'était un match difficile à jouer car il n'avait pas grand-chose à faire durant de longues périodes, souligne le technicien canadien. C'est un challenge différent. Mais il a fait des gros arrêts lorsque le match était à 1-1 et 3-1. Ça nous a gardé dans le match.»

«Mon moral a toujours été très bon»

Des compliments que Kevin Pasche va sûrement prendre. Même si, selon ses dires, il n'y a jamais eu de panique qui s'est emparé de lui. «Mon moral a toujours été très bon jusqu'à maintenant, ajoute le No 33. Cette victoire ne change pas grand-chose.» Le Vaudois souligne qu'il n'a pas été surpris par le trafic mis par les Emmentalois devant sa cage et que, pour le moment, il se sent «dans le rythme».

Un rythme qui est intense pour un gardien qui vit sa première saison complète dans l'élite, avec un match tous les deux jours. «Plus jeune, j'aimais déjà enchaîner les matches, explique Kevin Pasche. Ça me permet de rester dedans et, plus la série avance, mieux je me sens.» Les joueurs de Langnau sont désormais au courant pour l'acte VI qui aura lieu dimanche à l'Ilfis, où Lausanne aura un premier puck de série.