Dominik Kahun a inscrit le 2-1 dans ce match. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Lausanne a été pris à froid. Après à peine 20 secondes de jeu, Dario Rohrbach pouvait décaler Juuso Riikola. D'un bonbon de la ligne bleue, le défenseur finlandais a trouvé la lucarne de Kevin Pasche et jetait un froid dans la Vaudoise aréna. Le LHC allait-il trembler dans cet acte V?

Pas vraiment, puisque 47 secondes après l'ouverture du score, Michael Raffl (le puck étant peut-être dévié par Fabian Heldner) a remis les équipes à égalité… également de la ligne bleue. Forcément, après une telle entame de match et deux buts en 1'07, la suite du tiers allait être un poil moins passionnante.

Pourtant, des occasions il y en a eu. À l'image de cette tentative de Nathan Vouardoux, en excellente position après une merveille de passe d'Antti Suomela (10e). Luca Boltshauser veillait au grain. De l'autre côté, Kevin Pasche était également attentif et a pu s'interposer face à Harri Pesonen, seul devant lui (13e).

À noter que ce premier tiers s'est terminé sans le juge de ligne Sandro Gurtner, tombé après un contact à la suite d'un engagement. Heureusement, plus de peur que de mal pour le linesman qui a réintégré le quatuor arbitral pour la suite et la fin de la rencontre.

Gavin Bayreuther, qui d'autres?

Une deuxième période qui a bien mieux commencé pour le LHC. En power-play, Dominik Kahun a d'abord trouvé la barre transversale avant, quelques secondes plus tard, le fond des filets. Enfin dans cette série, Lausanne inscrivait un but avec un homme de plus sur la glace et prenait l'avantage dans ce match (25e).

76 secondes plus tard, celui-ci a été doublé grâce à, évidemment, Gavin Bayreuther. Encore sous la menace d'une suspension le matin même, l'Américain était bel et bien sur la glace et il l'a prouvé, à la suite d'un tir, en trouvant un angle extrêmement fermé (26e). La Vaudoise aréna pouvait souffler.

La fin de ce tiers a été marquée par une charge à la tête de Harri Pesonen sur Théo Rochette. Après le visionnage des images, les arbitres ont décidé de renvoyer le capitaine des Emmentalois à la douche.

Stéphane Charlin entre en jeu

La pénalité majeure qui suivait n'a pas permis à Lausanne de prendre le large. Pire, en sortie de celle-ci, Riikola était à nouveau proche de nouer la gorge des supporters vaudois. Mais Kevin Pasche s'imposait (46e).

Quelques secondes plus tard et à la suite d'un 1 contre 1 raté par Antti Suomela, Luca Boltshauser, touché et le visage empli de douleurs, était obligé d'abandonner ses coéquipiers. Après plusieurs semaines sur la touche, Stéphane Charlin regriffait la glace (47e).

La fin de match a été plutôt facile à gérer pour les Lions, même si Langnau s'est procuré quelques occasions. Mais Kevin Pasche a tenu le choc et a permis à son équipe de remporter cet Acte V. Dans la cage vide, Tim Bozon a scellé la marque (60e). Ainsi, Lausanne mène donc 3-2 dans cette série et s'offre un premier puck de demi-finales. Il aura l'occasion de conclure cette série dimanche, en terres emmentaloises.