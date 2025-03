Qui d'autre que Tim Bozon homme du match?

Tim Bozon a inscrit le 4-1 dans la cage vide. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Les supporters du Lausanne HC peut souffler. Leurs protégés ont remporté un important acte V ce vendredi à la Vaudoise aréna et possèdent ainsi un puck de série. Dimanche, ils voudront composter leur ticket pour les demi-finales à l'Ilfis.

Dans l'ensemble, cette sortie a été la meilleure pour les Lions depuis le début des play-off. Se rapprochent-ils gentiment, mais sûrement, de leur meilleur niveau? Réponse en fin de semaine. Mais avant cela, il est temps de revenir sur le cinquième duel entre Vaudois et Emmentalois.

Les hommes de la soirée

⭐⭐⭐

Trois assists et un but dans la cage vide pour parachever son œuvre. Tim Bozon était dans tous les bons coups ce vendredi soir à la Vaudoise aréna. Malade 48 heures auparavant, le Français à licence suisse est revenu le couteau entre les dents dans cette série et a bonifié sa ligne.

⭐⭐

Beaucoup de questions tournent autour du portier lausannois depuis le début de ces play-off. Si tout n'est pas encore parfait, Kevin Pasche a réalisé une superbe prestation dans l'acte V. Il a réalisé quelques belles parades qui ont permis au LHC de toujours être serein dans cette partie.

⭐

L'Allemand est intenable depuis le début de ces play-off. En cinq matches, Dominik Kahun a déjà inscrit 7 points (3 buts, 4 assists). Vendredi, il a apporté sa pierre à l'édifice en inscrivant le but victorieux en power-play. Sans doute se dit-il, au vu de la situation du CP Berne, qu'il a finalement bien fait de changer de club.

L'action de la soirée

Le LHC l'attendait depuis longtemps et il est enfin tombé: un but en power-play. Même si le pourcentage de réussite reste extrêmement faible (6,67%), les Lions ont fait sauter le verrou ce vendredi. Pour cela, ils peuvent remercier Dominik Kahun qui, quelques secondes après avoir trouvé la barre transversale, a visé le fond des filets pour permettre à son équipe de prendre l'avantage.

L'info de la soirée (I)

Photo: Getty Images

Pauvres portiers de Langnau. Quelques semaines après Stéphane Charlin, c'est au tour de Luca Boltshauser de devoir sortir sur un patin et épauler par des membres du staff médical. Le dernier rempart emmentalois s'est fait mal sur une feinte d'Antti Suomela et a dû céder sa place au Genevois, qui était apte à reprendre sa place. Par contre, pas sûr qu'on reverra le No 39 cette saison.

L'info de la soirée (II)

Oui, Gavin Bayreuther était bel et bien aligné pour l'Acte V. Preuve en est, il a inscrit le 3-1 dans cette rencontre, dans un angle plutôt fermé. Beaucoup de choses ont été écrites sur l'Américain depuis qu'il a bousculé un arbitre. Loin d'être déstabilisé, il a sans doute offert sa meilleure prestation dans ces play-off. «Heureusement, il a pu jouer et je trouve qu'il l'a bien fait», a souligné Geoff Ward après le match.

Le flop du match

Harri Pesonen, encore lui. Décidément, la Vaudoise aréna ne réussit pas à l'ancien joueur du LHC. Flop du match pour l'acte III, il l'a de nouveau été ce vendredi pour le cinquième duel. Sa charge à la tête de Théo Rochette était évitable, surtout en power-play. En écopant d'une pénalité majeure et d'une de match, le capitaine a abandonné ses coéquipiers au pire moment. Ceux-ci ne sont pas parvenus à se relever.

La phrase de la soirée

« «Dimanche, on devra simplement jouer notre jeu. À chaque fois qu'on l'a fait cette saison, on a été bon. Ils vont pousser à la maison et on va devoir égaler leur intensité.» Geoff Ward, entraîneur du LHC »

L'image de la soirée

Photo: Getty Images

Le premier tiers de ce cinquième match a dû se terminer avec trois officiels au lieu de quatre. À la suite d'un engagement, le juge de ligne Sandro Gurtner est tombé et s'est fait mal. Il a dû quitter la rencontre quelques minutes. Heureusement pour lui, il a pu revenir pour les deuxième et troisième périodes.