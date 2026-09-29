Genève n'a pas tremblé pour enchaîner sa quatrième victoire de suite en National League. Les Grenat ont aisément disposé d'Aviateurs trop tendres aux Vernets (4-0).

Thomas Freiburghaus Journaliste

Genève-Servette, jusqu’ici cette saison, c’est: 3 défaites pour (mal) commencer, puis 3 victoires pour (vachement) se rassurer. Alors mardi en recevant Kloten pour son septième match de l’exercice, le GSHC de Sam Hallam pouvait donner une troisième (légère) tendance à son début de saison.

Genève profite de ses jeux de puissance

Les dix premières minutes de jeu de la partie ont filé à vitesse grand V (soit en douze minutes réelles). Très peu de coups de sifflet, à peine deux 1 contre 1 remportés par Reto Berra (à la 2e devant Vili Saarijärvi) et Stéphane Charlin (à la 10e devant Stefan Meier) pour seules occasions.

Et puis une première pénalité contre le No 23 servettien, Matthew Verboon, à la 12e. Kloten n’en profitait pas et voyait même son propre No 23 Simon Johannsen être puni une (grosse) minute après. Genève avait donc une (petite) minute à 5 contre 4 et sévissait. Suite à une erreur de relance des Aviateurs, Jesse Puljujärvi et Sakari Manninen pouvaient récupérer le puck tout proche du but zurichois. «À toi Jesse! Je te le rends Sakari!» et le 1-0, superbe, tombait de la canne du deuxième Finlandais nommé.

La pression genevoise autour de la cage de Reto Berra se poursuivait après l’ouverture du score. Et à la 18e: deuxième pénalité sifflée contre Kloten… et deuxième but inscrit par Genève. Jimmy Vesey déviait victorieusement un tir frappé de Vili Saarijärvi, pour sa première réussite de la saison. Le break était fait aux Vernets.

Faire le dos rond, avant de punir

Les hommes de Sam Hallam étaient sereins, bien lancés et géraient leur avantage de deux buts. Mais celui-ci aurait bien pu se réduire, quand, à la 25e, les joueurs du GSHC se rendaient coupables d’un surnombre. Kloten se procurait plusieurs immenses occasions à 5 contre 4, mais les reprises du top-scorer Arttu Ruotsalainen ne finissaient (un peu miraculeusement) pas au fond des filets genevois. Les Grenat avaient fait le dos rond et pouvaient enfoncer le clou à la 33e par Johnny Kneubuehler, auteur de son premier but depuis son retour dans son club formateur.

Un schéma répété à la 40e. Quelques minutes après avoir tué sa deuxième pénalité du tiers médian, Genève inscrivait le 4-0. Simon Le Coultre, passeur sur le but précédent, se muait en buteur et envoyait un tir du poignet imparable dans la cage zurichoise.

Avec quatre buts d'avance, Genève s'est contenté de gérer dans le dernier acte, qui n'a pas donné de grandes occasions de se divertir aux 5642 spectateurs présents aux Vernets. Les plus fervents supporters genevois ont même commencé, à plus de dix minutes de la sirène finale, à répéter leurs classiques avant le derby lémanique du lendemain.