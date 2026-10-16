Genève-Servette prolonge le contrat de son meilleur joueur

Jesse Puljujärvi n'est pas seulement de retour en championnat ce vendredi soir contre Langnau, après trois matches de suspension. Il effectue son come-back avec fracas puisque le public des Vernets a eu droit à une surprise au moment de son arrivée sur la glace. L'attaquant finlandais a en effet prolongé son contrat avec le club des Vernets pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2030.

Bien que suspendu depuis une charge à l'encontre du Lausannois Erik Brännström, Jesse Puljujärvi est toujours le meilleur compteur du GSHC avec onze points en huit matches, dont six buts. Mardi en Champions League, il avait pu effectuer un galop d'essai contre les Allemands de Cologne. Auteur d'un triplé, il avait prouvé que ce coup d'arrêt n'en était pas vraiment un.

Trois étrangers sous contrat

Jesse Puljujärvi dispute actuellement sa deuxième saison sous le maillot des Aigles après avoir débarqué l'été dernier en provenance d'Amérique du Nord et avait immédiatement été productif. Il a bouclé son premier exercice en Suisse avec 52 points en autant de match. Il a ainsi terminé au troisième rang des compteurs de National League. Joueur au sens du but et au physique exceptionnels, Jesse Puljujärvi n'a jamais donné la pleine mesure de son potentiel en NHL où il a finalement disputé 387 matches (128 points) après avoir été drafté au quatrième rang par les Edmonton Oilers en 2016.

Après Markus Granlund et le nouveau venu Adam Boqvist, Jesse Puljujärvi est le troisième joueur étranger mis sous contrat pour le prochain exercice. Les autres étrangers des Vernets sont tous en fin de contrat. Est-ce que Sakari Manninen, le compère de «Pulju», va décider de s'engager à son tour? Affaire à suivre.