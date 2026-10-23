Face à des Aigles qui battent de l'aile, Ajoie s'est régalé

Le HC Ajoie a mis une danse à Genève-Servette (5-0) et continue de s'accrocher au Top 6. Les Grenat, eux, vivent une période bien creuse à cause, notamment, des nombreux blessés.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Genève-Servette ont vécu une seconde soirée compliquée cette semaine. Déjà secoués mardi par Lugano, les Aigles ont cette fois-ci subi la loi d'un HC Ajoie terriblement solide. Comme c'est hélas devenu une habitude, les Grenat ont dû composer sans bon nombre de joueurs titulaires. Aux blessés habitués s'est ajouté Johnny Knebuehler. Suspendu mardi, l'attaquant est touché au bas du corps.

Plus embêtant encore, les pensionnaires des Vernets ont vu leur nouveau défenseur, Adam Boqvist. Présent dans le Jura, le Scandinave a jeté l'éponge au terme de l'échauffement. C'est donc avec trois étrangers valides (Puljujärvi, Vesey et Rutta) que Sam Hallam a commencé cette deuxième rencontre de la semaine.

Et les Ajoulots n'ont jamais vraiment laissé planer le doute. Ils ont joué comme la bonne équipe qu'ils sont depuis le début de ce championnat. Une passe acrobatique d'Anttoni Honka a permis à Jesse Zgraggen d'ouvrir la marque après seulement neuf minutes de jeu (1-0). Le HCA, qui méritait presque mieux que ce petit avantage, a pu doubler la mise en supériorité numérique. Julius Honka a envoyé un plomb qui n'a laissé aucune chance à Stéphane Charlin (20e, 2-0).

Si Antoine Keller a fait ses arrêts, que dire de Stéphane Charlin? Bien que battu deux fois en première période, le portier international a permis à son équipe de vaguement rester dans le match. À la 22e minute, il a même dégouté le pauvre Phil-Michael Devos qui avait le 3-0 sur le bout de la palette. Mais le dernier rempart du GSHC a sorti un «big save» exceptionnel. De quoi relancer son équipe qui aurait pu commencer à y croire? Pas vraiment, non.

Antoine Keller blanchi

Avant la deuxième pause, Jerry Turkulainen a récupéré une relance folklorique et a pu mettre en bonne position son compère Kristian Tanus. Le meilleur compteur de la Ligue a trouvé Deniss Smirnovs au deuxième poteau pour le 3-0. Un superbe jeu qui a fait hurler de bonheur les fans du HCA, décidément gâtés en ce début de saison. Et la suite de la rencontre a continué de leur donner des émotions positives puisque Jeremy Wick, à bout portant, a pu inscrire le 4-0 face à un Stéphane Charlin impuissant.

Cette belle victoire jurassienne ne doit pas être minimisée par l'état du cadre du GSHC. Point de «Oui, mais...» au terme de ces 60 minutes parfaitement maîtrisées par les hommes de Ville Peltonen. Ne restait, finalement, qu'une question après le 4-0 de Wick. Antoine Keller allait-il préserver sa cage inviolée? Il y est finalement parvenu, tandis que Cole Cormier plantait le 5-0 (59e). Face à cette bien triste équipe de Genève, Ajoie a pu faire le plein de confiance avant de se rendre à Ambri, samedi. Genève, pour sa part, défiera Zurich dimanche.