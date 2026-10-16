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Le derby suisse inversé
Genève-Servette perd l'avantage de la glace contre Fribourg!

Le huitième de finale de Champions Hockey League entre Genève-Servette et Fribourg-Gottéron ne se déroulera pas comme prévu. En cause? La disponibilité de la BCF Arena.
Publié: il y a 2 minutes
Photo: (Laurent Daspres / Freshfocus)
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Grégory BeaudJournaliste Blick

Dans moins d'un mois, Genève-Servette et Fribourg-Gottéron croiseront le fer en huitièmes de finale de Champions Hockey League. Grâce à son meilleur classement lors de la première phase de la compétition, la formation des Vernets avait obtenu le droit de recevoir les Dragons lors du match retour. Un avantage non négligeable dans une confrontation à élimination directe.

Mais ce vendredi, la CHL a annoncé que l'ordre des rencontres allait être inversé, précisant au passage que disputer le match retour à domicile n'était pas une garantie. Ainsi, Genève-Servette accueillera le match aller (11 novembre, 19h45) et devra se rendre sur les bords de la Sarine pour la seconde manche (18 novembre, 19h45).

Les organisateurs ont été contraints de procéder à ce changement en raison «de la disponibilité de la BCF Arena». Une autre affiche a subi le même sort: Cologne - Liberec. Les Allemands devront donc disputer le match retour en Tchéquie, alors qu'ils avaient eux aussi obtenu l'avantage de la glace lors de la première phase. Dans leur cas, c'est toutefois leur propre patinoire qui pose problème.

La Champions Hockey League, qui cherche toujours à séduire les spectateurs et semble progressivement y parvenir, ne gagne pas en crédit après ces inversions qui posent forcément la question de l'équité sportive. Difficile, en effet, d'imaginer une telle situation en Champions League de football. Preuve que la compétition européenne de hockey a encore du chemin à parcourir pour devenir une véritable référence.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
10
18
27
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
11
4
21
3
SCL Tigers
SCL Tigers
11
7
19
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
5
Lausanne HC
Lausanne HC
12
-1
18
6
HC Ajoie
HC Ajoie
12
-6
16
7
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
10
-6
15
8
HC Lugano
HC Lugano
10
3
15
9
SC Berne
SC Berne
9
1
14
10
EV Zoug
EV Zoug
7
10
13
11
HC Davos
HC Davos
11
-4
13
12
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
11
-14
11
13
EHC Bienne
EHC Bienne
10
-4
10
14
EHC Kloten
EHC Kloten
11
-17
9
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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