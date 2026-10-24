Engagé à la mi-octobre pour colmater les brèches, Adam Boqvist rejoint à son tour l’infirmerie genevoise. Le défenseur suédois s'est fait mal vendredi à Porrentruy.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le mauvais sort s’acharne sur Genève-Servette. Le club a annoncé samedi qu’Adam Boqvist sera absent trois à quatre semaines en raison d’une blessure au bas du corps. Le Suédois figurait pourtant sur la feuille de match vendredi soir à Porrentruy, face à Ajoie, mais il a dû jeter l’éponge au terme de l’échauffement.

Les Genevois devront donc se passer de lui jusqu’à la mi-novembre au mieux, à commencer par le choc de dimanche face aux ZSC Lions aux Vernets. Cette mauvaise nouvelle tombe alors qu'un arrière venait d'effectuer son retour au jeu, puisque Giancarlo Chanton était sur la glace en Ajoie.

L’ironie est cruelle. Les Aigles avaient justement recruté l’ancien 8e choix de draft des Chicago Blackhawks (2018) pour pallier une cascade de blessures. Âgé de 26 ans, Boqvist a paraphé un contrat de deux saisons, fort d’un CV de 280 matches et 103 points en NHL sous les couleurs de Chicago, Columbus, Florida et des New York Islanders. Il est l’un des trois étrangers sous contrat au-delà de cette saison avec Markus Granlund et Jesse Puljujärvi.

Son absence s’ajoute à une liste déjà longue. Vili Saarijärvi est out pour environ six semaines, Sakari Manninen pour plus d’un mois, tandis que Ramon Untersander manquait aussi à l’appel ces dernières semaines. Vendredi dans le Jura, Johnny Kneubuehler était également absent et Genève-Servette a dû composer avec seulement trois étrangers. Ce dernier ne sera pas non plus sur la glace contre Zurich et est annoncé blessé «au jour le jour».