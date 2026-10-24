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Nouveau coup dur
Genève-Servette perd encore un cadre pour plusieurs semaines!

Engagé à la mi-octobre pour colmater les brèches, Adam Boqvist rejoint à son tour l’infirmerie genevoise. Le défenseur suédois s'est fait mal vendredi à Porrentruy.
Publié: il y a 1 minute
Photo: (Laurent Daspres / Freshfocus)
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Grégory BeaudJournaliste Blick

Le mauvais sort s’acharne sur Genève-Servette. Le club a annoncé samedi qu’Adam Boqvist sera absent trois à quatre semaines en raison d’une blessure au bas du corps. Le Suédois figurait pourtant sur la feuille de match vendredi soir à Porrentruy, face à Ajoie, mais il a dû jeter l’éponge au terme de l’échauffement.

Les Genevois devront donc se passer de lui jusqu’à la mi-novembre au mieux, à commencer par le choc de dimanche face aux ZSC Lions aux Vernets. Cette mauvaise nouvelle tombe alors qu'un arrière venait d'effectuer son retour au jeu, puisque Giancarlo Chanton était sur la glace en Ajoie.

L’ironie est cruelle. Les Aigles avaient justement recruté l’ancien 8e choix de draft des Chicago Blackhawks (2018) pour pallier une cascade de blessures. Âgé de 26 ans, Boqvist a paraphé un contrat de deux saisons, fort d’un CV de 280 matches et 103 points en NHL sous les couleurs de Chicago, Columbus, Florida et des New York Islanders. Il est l’un des trois étrangers sous contrat au-delà de cette saison avec Markus Granlund et Jesse Puljujärvi.

Son absence s’ajoute à une liste déjà longue. Vili Saarijärvi est out pour environ six semaines, Sakari Manninen pour plus d’un mois, tandis que Ramon Untersander manquait aussi à l’appel ces dernières semaines. Vendredi dans le Jura, Johnny Kneubuehler était également absent et Genève-Servette a dû composer avec seulement trois étrangers. Ce dernier ne sera pas non plus sur la glace contre Zurich et est annoncé blessé «au jour le jour».

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
14
25
36
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
15
3
27
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
15
-5
24
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
15
14
24
5
Lausanne HC
Lausanne HC
17
-1
24
6
SC Berne
SC Berne
13
5
23
7
SCL Tigers
SCL Tigers
16
3
23
8
HC Ajoie
HC Ajoie
16
-2
22
9
HC Davos
HC Davos
16
-8
21
10
EV Zoug
EV Zoug
10
9
19
11
EHC Bienne
EHC Bienne
15
-3
19
12
HC Lugano
HC Lugano
14
-3
18
13
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
16
-15
17
14
EHC Kloten
EHC Kloten
16
-22
15
Playoffs
Barrages qualificatifs
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