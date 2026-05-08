Grégory Beaud Journaliste Blick

En quelques jours, Genève-Servette a confirmé l'engagement de Nicolas Müller en provenance de Bienne et annoncé la signature pour deux ans de Ramon Untersander, ancien capitaine de Berne. Les Aigles ont donc effectué deux premiers ajustements après leur élimination en demi-finale contre Fribourg Gottéron. Marc Gautschi avait d'ailleurs promis qu'il n'allait pas rester inactif au soir du dernier match de la saison de son équipe.

Mais dans les couloirs de la BCF Arena, il n'imaginait probablement pas engager Ramon Untersander, défenseur expérimenté qui n'entrait plus dans les plans du SCB. «Lorsqu'il est arrivé sur le marché, c'était une évidence que j'allais être intéressé et je me suis tout de suite activé. Je ne pensais pas qu'un tel joueur puisse devenir soudainement disponible au printemps.» Surtout que le club de la capitale ne souhaitait pas de contre-parti pour se libérer de l'ancien international suisse. Ce qui n'est pas le cas pour Romain Loeffel, un autre arrière possiblement disponible.

«Ce sera plus facile pour lui à Genève»

En paraphant un contrat avec l'ancien défenseur de Davos, Bienne et Berne, Marc Gautschi a renforcé sa défense qui compte désormais huit joueurs de qualité. «Avec les départs d'Eric Schneller et Tim Berni, nous devions forcément changer des choses, précise celui qui avait déjà engagé Mika Henauer en cours de saison. Même à 35 ans, je pense qu'il peut nous apporter beaucoup. À Genève, il ne sera pas capitaine, je pense que ce sera aussi plus facile pour lui.»

Le directeur sportif du GSHC a des attentes élevées pour sa nouvelle recrue: «Même s'il n'a pas connu sa meilleure saison, il jouait tout de même régulièrement 20 minutes par match avec Berne. Chez nous, il devrait jouer un peu moins et je suis persuadé qu'avec son intelligence de jeu ainsi que son expérience, il va nous faire énormément de bien.»

Derick Brassard encore là?

Sur le papier, la défense des Aigles a fière allure avec deux étrangers (Rutta, Saarijärvi), plusieurs joueurs aux portes du Mondial (Chanton, Le Coultre), des éléments expérimentés (Henauer, Karrer, Sutter et Untersander). Y a-t-il abondance de biens? «Pas du tout, rigole Marc Gautschi. Je cherche encore un neuvième défenseur. La saison dernière, on a dû jouer des fois avec seulement six arrières en raison des blessures. Huit, ce n'est pas trop.»

En ce qui concerne les étrangers, le dirigeant du GSHC est encore sur le marché. Il ne ferme surtout pas la porte à Derick Brassard malgré sa pige écourtée par une blessure après une poignée de minutes seulement. Pour l'heure, Genève a six joueurs importés sous contrat. «En un sens, il est exactement le profil que je recherche, précise Marc Gautschi. Oui, il s'est blessé rapidement, mais ce n'est pas parce qu'il n'était pas en forme. Bien au contraire. On a vu durant ses mois ici pourquoi il a joué 1200 matches de NHL.»

Les exemples Jimmy Vesey et Jan Rutta

Outre la piste menant au vétéran, le dirigeant sait aussi que d'autres options pourraient arriver sur la table durant l'été. «Je ne suis pas pressé et après la période des agents libres en NHL, il y a toujours des bons joueurs qui sont disponibles», précise-t-il en rappelant qu'il a enrôlé Jimmy Vesey et Jan Rutta avec cette temporalité.

Au rayon des incertitudes demeure la santé de Tanner Richard, qui n'a quasi pas joué de la saison en raison d'une vilaine commotion. Le joueur de centre n'a pas été en mesure de rechausser les patins. «Le plus important pour lui, actuellement, est de guérir à 100%, précise Marc Gautschi. On sait qu'avec une blessure à la tête, c'est compliqué.» Pour le reste, le dirigeant des Vernets précise qu'il n'a probablement pas fini d'effectuer des ajustements. Comme à son habitude.