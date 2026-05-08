Excellente nouvelle pour l'équipe de Suisse! Après son élimination en play-off de NHL, Janis Moser va rejoindre la sélection mercredi prochain pour disputer le Mondial de Zurich et Fribourg.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le visage de l'équipe de Suisse vient de drastiquement changer. Jan Cadieux pourra en effet compter sur un renfort de choix avec la présence de Janis Moser. «Avec les absences importantes d’Andrea Glauser, Michael Fora et Jonas Siegenthaler, JJ est un pilier d’autant plus précieux pour notre défense», a précisé Lars Weibel, responsable des équipes nationales.

Janis Moser a été éliminé au premier tour des play-off de NHL avec le Lightning de Tampa Bay. Questionné sur sa venue, le sélectionneur national se montrait positif. «On espère une bonne nouvelle bientôt», nous avait-il précisé à Ängelholm où la Suisse dispute son dernier tournoi de préparation.

«Il devait encore faire son meeting de fin de saison avec son club, a précisé Jan Cadieux. Quelques heures plus tard, la bonne nouvelle est tombée. «Avec JJ, nous gagnons un défenseur two-way rapide et doté d’une grande intelligence de jeu, a-t-il déclaré dans un communiqué. Avec sa vista et sa sérénité avec le puck, il apporte de la stabilité et de la qualité, essentielles à notre défense.»

Avec 29 points en 72 matches pour Tampa Bay, Janis Moser n'a pas réalisé sa meilleure saison comptable. Il est par contre devenu l'un des défenseurs les plus fiables de la plus prestigieuse ligue du monde. Il avait d'ailleurs prouvé lors des derniers Jeux olympiques que son impact pouvait être immense au sein de la défense de l'équipe de Suisse.

Même s'il n'a que 25 ans, le Seelandais va déjà disputer son sixième championnat du monde avec l'équipe de Suisse. Il avait effectué ses grands débuts en Slovaquie lors de la saison 2018/2019. Pour ce Mondial en Suisse, Jan Cadieux pourra donc compter sur six joueurs de NHL: Janis Moser, Roman Josi, Nico Hischier, Timo Meier, Pius Suter et Nino Niederreiter. Philipp Kurashev pourrait encore se joindre à la liste suivant l'évolution de sa blessure.