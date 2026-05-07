Grosse surprise sur le marché des transferts! Genève-Servette s’est offert Ramon Untersander quelques heures seulement après la rupture du contrat du défenseur avec le CP Berne.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Marc Gautschi avait promis des changements après l'élimination de Genève-Servette face à Fribourg Gottéron. Le directeur sportif vient de réaliser un premier transfert majeur puisqu'il a mis sous contrat pour deux saisons le défenseur Ramon Untersander (35 ans) pour deux saisons. L'arrière, qui était capitaine de son club, a vu son contrat être interrompu par le SCB ce jeudi matin.

Le défenseur vient de passer 11 saisons du côté de la capitale, mais les dirigeants des Ours avaient récemment annoncé ne plus vouloir le conserver. Lors du dernier exercice, il a inscrit 12 points (5 buts, 7 assists), soit son plus faible total depuis son arrivée du côté de la PostFinance Arena. En carrière, il a disputé 822 matches de National League entre Davos, Bienne et Berne. Ramon Untersander a remporté le titre national à quatre reprises.

Du côté des Vernets, il remplacera Tim Berni. L'international suisse, décevant avec le GSHC, a activé une clause dans son contrat pour s'en aller au terme de la saison dernière. Il s'est engagé avec les Zurich Lions. En plus de Ramon Untersander, l'arrière-garde des Grenat pourra également compter sur le renfort de Mika Henauer, qui débarque en provenance de Rapperswil.

Défense très solide

«Ramon a déjà remporté de nombreux succès au cours de sa carrière, a apprécié Marc Gautschi dans le communiqué officiel. Grâce à sa grande expérience, son leadership et à son jeu serein, il va considérablement renforcer notre défense. Dans le rôle que nous lui avons confié au sein de l’équipe, nous sommes convaincus qu’il s’épanouira pleinement.»

Avec deux étrangers (Vili Saarijärvi et Jan Rutta), deux internationaux présents actuellement en Suède (Giancarlo Chanton et Simon Le Coultre) ainsi que les expérimentés Roger Karrer et Ramon Untersander sans oublier Dave Sutter et donc Mika Henauer, la défense genevoise aura fière allure lors du prochain exercice.