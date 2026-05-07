Marc Gautschi avait promis des changements après l'élimination de Genève-Servette face à Fribourg Gottéron. Le directeur sportif vient de réaliser un premier transfert majeur puisqu'il a mis sous contrat pour deux saisons le défenseur Ramon Untersander (35 ans) pour deux saisons. L'arrière, qui était capitaine de son club, a vu son contrat être interrompu par le SCB ce jeudi matin.
Le défenseur vient de passer 11 saisons du côté de la capitale, mais les dirigeants des Ours avaient récemment annoncé ne plus vouloir le conserver. Lors du dernier exercice, il a inscrit 12 points (5 buts, 7 assists), soit son plus faible total depuis son arrivée du côté de la PostFinance Arena. En carrière, il a disputé 822 matches de National League entre Davos, Bienne et Berne. Ramon Untersander a remporté le titre national à quatre reprises.
Du côté des Vernets, il remplacera Tim Berni. L'international suisse, décevant avec le GSHC, a activé une clause dans son contrat pour s'en aller au terme de la saison dernière. Il s'est engagé avec les Zurich Lions. En plus de Ramon Untersander, l'arrière-garde des Grenat pourra également compter sur le renfort de Mika Henauer, qui débarque en provenance de Rapperswil.
Défense très solide
«Ramon a déjà remporté de nombreux succès au cours de sa carrière, a apprécié Marc Gautschi dans le communiqué officiel. Grâce à sa grande expérience, son leadership et à son jeu serein, il va considérablement renforcer notre défense. Dans le rôle que nous lui avons confié au sein de l’équipe, nous sommes convaincus qu’il s’épanouira pleinement.»
Avec deux étrangers (Vili Saarijärvi et Jan Rutta), deux internationaux présents actuellement en Suède (Giancarlo Chanton et Simon Le Coultre) ainsi que les expérimentés Roger Karrer et Ramon Untersander sans oublier Dave Sutter et donc Mika Henauer, la défense genevoise aura fière allure lors du prochain exercice.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42