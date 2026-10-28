Genève-Servette: Antoine Keller débarquera aux Vernets

ATS Agence télégraphique suisse
Comme annoncé par Blick voici quelques semaines, le départ d'Antoine Keller d'Ajoie est désormais acté, puisqu'il a signé pour trois saison avec Genève-Servette.
Le portier franco-suisse de 22 ans a fait ses classes au bout du Léman avant de partir à Lausanne, où il avait fait ses débuts en National League lors de l'exercice 2024/25. Il porte depuis l’an dernier le maillot du HC Ajoie, pour lequel il a déjà disputé 12 matches cette saison en tant que titulaire (90% d’arrêts).
Antoine Keller, qui a disputé les Jeux olympiques de Milan avec la France, formera un duo avec Stéphane Charlin, a précisé le GSHC. Son entente avec les Aigles durera jusqu’à la fin de la saison 2029/30.
National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
16
32
42
2
HC Ambri-Piotta
16
4
29
3
HC Fribourg-Gottéron
16
16
27
4
Genève-Servette HC
17
-8
26
5
SCL Tigers
17
9
26
6
SC Berne
15
3
25
7
Lausanne HC
18
-7
24
8
EV Zoug
11
14
22
9
HC Ajoie
17
-5
22
10
HC Davos
17
-10
21
11
EHC Bienne
16
-4
20
12
HC Lugano
16
-9
19
13
Rapperswil-Jona Lakers
17
-16
18
14
EHC Kloten
17
-19
18
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation