Genève-Servette: Antoine Keller débarquera aux Vernets

Antoine Keller retrouvera son club formateur la saison prochaine. L'actuel gardien d'Ajoie a signé un contrat portant sur trois saisons avec Geneve-Servette, a annoncé mercredi le club grenat.

ATS Agence télégraphique suisse

Comme annoncé par Blick voici quelques semaines, le départ d'Antoine Keller d'Ajoie est désormais acté, puisqu'il a signé pour trois saison avec Genève-Servette.

Le portier franco-suisse de 22 ans a fait ses classes au bout du Léman avant de partir à Lausanne, où il avait fait ses débuts en National League lors de l'exercice 2024/25. Il porte depuis l’an dernier le maillot du HC Ajoie, pour lequel il a déjà disputé 12 matches cette saison en tant que titulaire (90% d’arrêts).

Antoine Keller, qui a disputé les Jeux olympiques de Milan avec la France, formera un duo avec Stéphane Charlin, a précisé le GSHC. Son entente avec les Aigles durera jusqu’à la fin de la saison 2029/30.