Genève-Servette a fêté Robert Mayer et s'est pris une danse

Face à Lugano, Genève-Servette a subi une lourde défaite contre son ancien gardien, Robert Mayer (1-5). Ce dernier a été longuement ovationné avant le début de la rencontre.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Voici une dizaine de jours, Robert Mayer a quitté Genève pour rejoindre Lugano dans le cadre d'un échange de gardiens avec Joren van Pottelberghe. Ce mardi, les Tessinois ont décidé de titulariser celui qui avait mené les Aigles au titre en 2023. Quelques minutes avant le coup d'envoi, les dirigeants grenat ont d'ailleurs rendu hommage à leur ancien ange gardien. Les Vernets ont chanté en son honneur. Avant la rencontre, le principal intéressé nous expliquait à quel point ce match serait spécial. Il ne s'est pas trompé.

Et la soirée a été spéciale à plus d'un titre, pas uniquement pour cette entrée en matière festive. Après dix-sept minutes de jeu, Robert Mayer avait déjà gagné son face-à-face avec Stéphane Charlin, son ancien concurrent et coéquipier. Battu à quatre reprises, l'international suisse a quitté la glace pour laisser sa place à Joren van Pottelberghe, ancien portier de... Lugano.

À cet instant, Zach Sanford avait ouvert la marque sur une passe de Luca Fazzini (6e). Le passeur est devenu buteur quatre minutes plus tard sur un déplacement latéral suspect de Stéphane Charlin (10e, 0-2). Entre-temps, Robert Mayer avait réalisé une jolie parade sur Jesse Puljujärvi pour préserver sa cage inviolée. Après avoir tenu 56 secondes à 3 contre 5, Genève-Servette a encore encaissé un troisième but par le diabolique Jere Innala (13e, 0-3). Quatre minutes plus tard, Calvin Thürkauf terminait de dégoûter Charlin sur un rebond (17e, 0-4). Peu inquiété, Robert Mayer a tout de même dû sortir une jolie parade sur Simas Ignatavicius en fin de période (19e).

Les Genevois étaient cuits

La suite? Le néant côté genevois et un match d'attente pour Lugano. Toujours autant estropiés, les Aigles n'ont tout simplement pas su emballer la rencontre. Contrairement à leurs prestations face à Zoug ou Davos dans pareilles circonstances, ils n'ont jamais été en mesure de remettre en question la victoire tessinoise. La répétition des matches a visiblement eu raison de leurs dernières forces. Et les premiers (timides) sifflets ont commencé à descendre des tribunes. Mais les Genevois pouvaient-ils vraiment aspirer à autre chose?

En face, Lugano n'avait plus qu'à gérer son avance. Nick Shore a même ajouté un cinquième but à la 36e minute, histoire de rendre l'addition encore un peu plus salée. À ce stade, le dernier enjeu de cette soirée résidait dans la capacité de Robert Mayer à réaliser un blanchissage pour son retour dans la patinoire où il avait passé onze saisons. Quelque peu sollicité en première période, il a vécu un tiers-temps intermédiaire largement plus tranquille.

Blanchissage manqué sur le tard

À une dizaine de minutes de la sirène finale, le gardien a tout de même eu un coup de chaud sur un puck flirtant dangereusement avec ses montants. Puis, à moins de neuf minutes du terme, Tim Bozon a fini par gâcher sa fête en marquant à la suite d'un joli travail préparatoire de Simon Le Coultre. Un but anecdotique dans une rencontre dont le sort était scellé depuis bien longtemps. Adam Boqvist a inscrit le 2-5 à 8 secondes de la fin.

Au classement, Genève-Servette a fait les points nécessaire pour continuer de lorger le haut du tableau. Vendredi, le GSHC se rendra à Porrentruy pour défier Ajoie avant de recevoir Zurich deux jours plus tard..