Lors du match entre Genève-Servette et Langnau vendredi, un commentateur de mySports a provoqué une polémique en qualifiant les joueurs genevois de «frontaliers». Le club et la chaîne ont réagi.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Un seul mot a suffi à déclencher une polémique vendredi soir. Lors de la rencontre de National League entre Genève-Servette et Langnau, un commentateur francophone de MySports a utilisé le terme «frontaliers» pour désigner les joueurs genevois. Une expression qui n’est pas passée inaperçue et qui a rapidement suscité de vives réactions.

À Genève, le terme «frontalier» peut revêtir une connotation péjorative. Son utilisation pour qualifier les Aigles a donc été particulièrement mal accueillie par une partie des supporters. Le club a lui aussi rapidement réagi auprès de la chaîne.

«De notre côté, nous avons été informés de la situation immédiatement. Le commentateur a été interpellé dès la première pause et la direction de mySports a été avertie, car de tels propos ne pouvaient être tolérés», précise Genève-Servette.

Une maladresse sans intention de provoquer

Mais faut-il voir dans cette expression une volonté de provoquer? Tout indique que le commentateur n’avait pas conscience de la portée de ses propos et qu’il n’avait aucune intention de provoquer.

Renseignements pris, le commentateur a avancé comme argument que le BC Boncourt, club de basketball, est souvent cité comme étant «l'équipe frontalière» et qu'à partir de ce constat: utiliser le terme frontalier pour lui n'avait aucune signification négative. Une habitude de langage dont il n’avait pas mesuré la portée dans le contexte genevois.

Une explication que le club semble d’ailleurs partager. «Après avoir pris connaissance des explications fournies, nous avons estimé qu’elles étaient de bonne foi et que cet incident résultait d’une situation malheureuse, le commentateur n’ayant pas connaissance du contexte.»

Des excuses acceptées

Contactée à ce sujet, MySports ne cherche pas à minimiser les faits. «MySports a analysé l’incident. Le choix des mots du commentateur était inapproprié. Il s’agissait d’une maladresse verbale dont le commentateur n’avait pas conscience de la portée potentielle et qui n’aurait pas dû se produire. Nous regrettons cet incident.»

La chaîne précise également que le principal intéressé a rapidement présenté ses excuses. «Le commentateur a immédiatement présenté ses excuses au club. Nous présentons également nos excuses au club, aux fans et aux téléspectateurs, ainsi qu’à toutes les personnes qui ont pu se sentir blessées ou offensées par ces propos.»

Du côté des Vernets, l’affaire appartient désormais au passé. «Le Genève-Servette Hockey Club a donc accepté les excuses présentées par l’ensemble des parties concernées et a considéré l’incident comme clos.» Une conclusion qui confirme qu’il s’agissait bien d’un choix de mots malheureux, et non d’une volonté de blesser.