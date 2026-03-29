Genève-Servette avait les cartes en mains pour prendre l'avantage dans ce quart de finale face à Lausanne. Mais ce sont les Vaudois qui avaient deux atouts maîtres: Kevin Pasche et Jason Fuchs.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Hormis le premier match de ce quart de finale, les quatre rencontres suivantes ont toutes été remportées par l'équipe ayant été globalement dominée. C'est à nouveau ce qui est arrivé lors de cet Acte V aux Vernets.

Plus sur le sujet Avec vidéo Les highlights Nouvelle victoire aux Vernets Lausanne s'offre un premier puck de série face à Genève

Et qui dit domination stérile dit aussi gardien en grande forme. Ce n'est pas une surprise si les trois étoiles reviennent donc à un portier. On dit que les hommes mentent, mais pas les chiffres. Depuis le début de cette série, ce n'est pas le cas.

⭐⭐⭐ Kevin Pasche (Lausanne, gardien)

Selon les statistiques avancées, le gardien lausannois aurait théoriquement dû encaisser 4,02 buts lors de cette cinquième manche de la série entre le LHC et le GSHC. Au final, Kevin Pasche n'a capitulé que deux fois dont une réussite entachée d'une grosse faute (lire ci-dessous). C'est donc peu dire que le gardien des Vaudois a été le meilleur homme du match. Et de loin.

Au final, il a réalisé 33 arrêts dont 13 lors du premier tiers uniquement. Un «canardage» en règle qui n'a pas fait capituler le dernier rempart des Lions. Vif comme à son habitude, il a également eu un rien de chance, notamment lorsque Simas Ignatavicius a touché le poteau en début de match. Au final, Kevin Pasche a fait oublier sa prestation moyenne de vendredi soir. Et avec la manière.

⭐⭐ Jason Fuchs (Lausanne, attaquant)

Une passe décisive sur le 2-2 et le but de la victoire en supériorité numérique. C'est sous l'impulsion du No 14 de la Vaudoise aréna que la rencontre a tourné après le 2-1 de Genève-Servette. Les Aigles avaient pour l'heure bien contenu la troisième ligne lausannoise, puisque Jason Fuchs, Ken Jäger et Yannick Zehnder n'avaient jamais pesé sur les matches de ce quart de finale.

Ce dimanche soir, Jason Fuchs a eu un joli coup d'œil pour lancer Ken Jäger en profondeur après une récupération de puck en zone défensive. C'est ensuite lui qui a trouvé le chemin du filet - le tir a-t-il été dévié par Tim Berni? - pour offrir la victoire à son équipe. Un match plein pour celui qui avait été exceptionnel lors de la première finale du LHC.

⭐ Markus Granlund (Genève, attaquant)

Quel match du Finlandais! Et ce n'est pas uniquement parce qu'il a nettoyé une lucarne qu'il figure dans ce classement. Non, Markus Granlund a été aussi flamboyant que son maillot distinctif. Impliqué offensivement, il semblait avoir le puck qui collait à la palette. Une impression qu'il a fait tout au long de la saison. Mais depuis le début de cette série, il patine dans la semoule.

Lors de ce cinquième match, il aurait pu marquer deux voire trois buts avec un rien plus de réussite. Plus généralement, c'est toute sa ligne qui a carburé, comme les neufs tirs de Jesse Puljujärvi (trois cadrés seulement) en attestent. Sakari Manninen (62% d'engagements gagnés) n'est pas en reste. Bref, si Genève peut avoir un espoir auquel s'accrocher, c'est à ce réveil de la «Grannijärvi».

Le flop: Simas Ignatavicius (Genève, attaquant)

Le Lituanien à licence suisse sera-t-il sur la glace mardi soir pour le sixième match de cette série? Rien n'est moins sûr. Ce dimanche, il a envoyé Fabian Heldner au sol avant de marquer le deuxième but pour son équipe. Un slew-footing qui n'aurait jamais dû passer inaperçu.

Simas Igantavicius aurait dû terminer la rencontre aux vestiaires... comme le défenseur du LHC, en somme. Fabian Heldner, après être brièvement revenu au jeu, a jeté l'éponge. Ce flop est autant au joueur du GSHC qu'au corps arbitral qui n'a pas assuré la sécurité des joueurs en la circonstance.