Le 2-1 de Genève-Servette a été inscrit de manière illicite

Le 2-1 de Genève-Servette a été entaché d'une erreur d'arbitrage. Simas Ignatavicius, buteur du GSHC, a commis une grosse faute impunie sur un défenseur lausannois qui n'a finalement pas eu de conséquence.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Comment est-ce possible de rater une telle faute? À la 24e minute de cet Acte V entre Genève et Lausanne, Simas Ignatavicius s'est retrouvé à la lutte avec Fabian Heldner devant la cage. Le jeune attaquant aux origines lituaniennes a balayé la jambe du défenseur lausannois. Débarrassé de son garde du corps, le No 80 des Aigles a pu inscrire le 2-1, seul devant Kevin Pasche.

Une action parfaitement illicite - nommée slew-footing -, comme l'ont instantanément analysé les anciens arbitres Stéphane Rochette et Nadir Mandioni sur MySports tant en français qu'en allemand. «C'est un slew-footing clair pour moi, a précisé le Québécois sur le canal francophone. Les arbitres l'ont raté.» De l'autre côté de la Sarine, le son de cloche est le même pour son pendant germanophone. «Cette scène ne m'a pas plu, a précisé Nadir Mandioni. On risque d'en reparler.»

Une telle action aurait dû «coûter» cinq minutes de pénalité majeure à Simas Ignatavicius. Il y a des chances que l'ailier de Genève-Servette fasse l'objet d'une enquête de la part du juge unique dans les prochaines heures. Une telle action peut valoir un match de suspension à l'auteur du geste. Pour autant que, contrairement au quatuor arbitral, la faîtière judiciaire décide de ne pas laisser passer cette action.

Finalement, le Lausanne HC a trouvé un moyen de «tourner» le match en égalisant puis en passant l'épaule lors de l'ultime période. Cette erreur d'arbitrage a-t-elle eu le don de galvaniser les troupes vaudoises? Possible. Toujours est-il que les Lions mènent 2-3 dans cette série de quarts de finale et pourrait se qualifier dès ce mardi à domicile.