Lausanne s'offre un premier puck de série face à Genève

Il ne manque qu'un succès à Lausanne pour atteindre les demi-finales. Les Vaudois se sont à nouveau imposés aux Vernets et mènent désormais 3-2 face à Genève.

Matthias Davet Journaliste Blick

Lausanne n'est qu'à une victoire des demi-finales. Ce dimanche, les hommes de Geoff Ward sont venus s'imposer pour la deuxième fois de rang aux Vernets et mènent donc 3-2 dans leur quart de finale face à Genève. Comme souvent dans cette série, le match aurait pu tourner des deux côtés.

Mais en ce jour du Seigneur, Kevin Pasche a vu Jésus lors du premier tiers. Le portier du Lausanne HC a dégoûté tous les joueurs grenat. Josh Jooris a été le premier à se procurer une belle occasion, mais sa reprise sur un centre a été captée (3e). La plus grande a toutefois été l'œuvre du jeune Simas Ignatavicius. Le Lituanien à licence suisse s'est présenté seul face à Kevin Pasche après une merveille de passe de Vincent Praplan (6e). Mais son tir s'est écrasé sur le poteau, même si une partie du public a cru qu'il avait franchi la ligne.

Largement contre le cours du jeu, c'est Lausanne qui a ouvert la marque. Simon Le Coultre a perdu un puck dans l'arrondi et Austin Czarnik a pu le transmettre à Antti Suomela. Le Finlandais a inscrit le 0-1 dans un angle fermé (10e). Dans la foulée, Kevin Pasche a continué à réaliser plusieurs arrêts de grande classe et, après le premier tiers, les Vaudois menaient d'une longueur.

Un but illicite pour Genève

À la 23e minute et après huit secondes de power-play, les Aigles se sont dit «Enfin!» D'un tir dans la lucarne, Markus Granlund a transpercé Kevin Pasche et inscrit l'égalisation. En l'espace de 91 secondes, ils ont même pris les devants puisque Simas Ignatavicius s'est racheté pour inscrire le 2-1. Problème: ce goal était très certainement entaché d'un slew-footing de la part du No 80 des Grenat. Les arbitres ne l'ont pas vu, mais il se peut qu'il soit rattrapé par la patrouille et écope d'une suspension.

Toujours est-il que cette avance genevoise était méritée depuis le début du match. Mais comme enhardis par cette injustice, les Lions se sont rebellés. Ils ont enfin commencé à attaquer la cage adverse et ont obligé Stéphane Charlin à se mettre à son tour en évidence. Sur un 1 contre 1 face à Ken Jäger après un puck perdu par Marc-Antoine Pouliot, le portier des Genevois n'a toutefois rien pu faire (36e).

Une pénalité fatidique

C'est donc sur ce score de parité que les acteurs ont entamé cette troisième période. Après une grosse charge de Jesse Puljujärvi sur Erik Brännström, le GSHC s'est offert une belle opportunité mais Kevin Pasche a repoussé le tir de Tim Berni.

Dans la foulée, Markus Granlund a écopé d'une pénalité fatale à son équipe. Lors de celle-ci, le power-play vaudois a fait mouche, après une belle action de Théo Rochette, Drake Caggiula et Jason Fuchs. Le tir de ce dernier n'a pu être que freiné par Stéphane Charlin, avant de finir sa course au fond des filets (44e).

Ce but de la victoire permet donc à Lausanne d'avoir un premier puck de série. Mardi devant leur public, les Lions auront l'occasion d'accéder pour la troisième fois de rang aux demi-finales. De son côté, Genève devra l'emporter pour ne pas se retrouver en vacances.