Fribourg-Gottéron s'écroule en fin de match à Langnau

Fribourg-Gottéron semblait se diriger vers la victoire à Langnau, mais les Dragons ont concédé deux buts en fin de match. Ils n'ont pas confirmé au lendemain de leur victoire contre Davos.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Cela faisait un certain temps que Fribourg-Gottéron n'avait pas enchaîné deux victoires de rang. Depuis début octobre, pour être précis. Les Dragons ont ensuite alterné défaite et succès à huit reprises. Suffisant pour rester dans le trio de tête. Mais pas pour se détacher du peloton des poursuivants, à des années-lumière des Zurich Lions.

Victorieux de Davos mardi soir, les Dragons pouvaient donc profiter de ce déplacement dans l'Ilfis emmentalois pour réaliser une nouvelle «passe de deux». Et les hommes de Roger Rönnberg ont pris cette rencontre par le bon bout. Il a fallu un arrêt exceptionnel de Luca Boltshauser à la 10e minute pour voler un but à Marcus Sörensen en supériorité numérique. Sur le même power-play (pas franchement brillant), les Fribourgeois ont concédé une grosse occasion à Hannes Björninen, mais Loïc Galley est resté de marbre.

L'ouverture du score est venue de la crosse d'Henrik Borgström, à la suite d'une superbe passe de Yannick Rathgeb. Le défenseur a parfaitement décalé le Finlandais d'une transversale à travers toute la défense adverse (18e, 0-1). L'avantage d'une longueur après vingt minutes de jeu était on ne peut plus mérité pour des visiteurs bien dans leur match.

La bourde de Ludvig Johnson

Les SCL Tigers effectuent un bon début de saison et sont en pleine confiance, comme en témoigne leur victoire 9-3 la veille à Lausanne. Et sur leur première occasion du deuxième tiers, Dario Allenspach a pu tromper Loïc Galley entre les jambes. L'attaquant a profité d'une relance ratée de Ludvig Johnson, décidément pas très inspiré ce mercredi soir.

Après Yannick Rathgeb, c'est un autre joueur suisse qui a parfaitement servi Henrik Borgström. Face au club de son enfance, Jamiro Reber a montré tout son sens du jeu en récupérant le puck derrière la cage avant de le transmettre au buteur venu de Finlande. L'international, dans un fauteuil, n'a laissé aucune chance à Luca Boltshauser (25e, 1-2). Il s'agissait de son deuxième doublé de la saison après celui inscrit contre Ajoie lors du large succès 7-2 voici deux semaines.

Ce même Henrik Borgström a été à l'origine d'une période de 60 secondes totalement folles peu après la mi-match. Son essai du revers a terminé sur le poteau quelques secondes avant celui de Jan Dorthe. Dans la continuité, c'est Maximilian Streule qui a touché du métal, le tout en moins d'une minute. Les Fribourgeois allaient-ils regretter cet enchaînement de grosses occasions?

Pas de rebond de Galley

La réponse aurait bien pu être positive dès la 48e minute. Sur un contre, Phil Baltisberger s'est retrouvé en position idéale à quelques mètres du but fribourgeois. Son essai a été parfaitement bloqué par Loïc Galley, qui n'a pas laissé le moindre rebond. La doublure de Ludovic Waeber a une nouvelle fois prouvé sa belle solidité.

Ce n'était toutefois qu'un avertissement pour les Dragons. Mais ceux-ci n'en ont pas tenu compte puisque, quelques instants plus tard, Tim Mathys touchait l'intérieur du poteau fribourgeois. Cette fois-ci, le métal n'était pas du côté du gardien (48e, 2-2).

Le dernier rempart de Fribourg-Gottéron a dû se démultiplier à la 54e à la suite de nombreux tirs adverses. Cette séquence a poussé Roger Rönnberg à prendre un temps mort pour tenter de recadrer son équipe. Étonnant de voir les Dragons à ce point bousculés alors qu'ils semblaient avoir le match en main.

Cette pause n'a pas empêché Langnau de marquer immédiatement le 3-2 sur une action conclue par Andre Petersson, sans que l'on puisse jeter la pierre à Loïc Galley (55e, 3-2). Un instant plus tard, Jamiro Reber touchait le poteau sur une action impressionnante de Borgström (55e).

En fin de match, les Fribourgeois n'ont pas trouvé la faille face à Luca Boltshauser. Ce dernier a été sauvé une nouvelle fois par son poteau, sur un tir d'Anthony Richard cette fois-ci. Incroyable. Jérôme Bachofner a inscrit le 4-2 dans la cage vide à moins de dix secondes de la sirène finale. Les Dragons n'ont pas su confirmer. Une fois de plus. Ils ratent donc une occasion de prendre seuls la deuxième place du classement avant d'accueillir Genève, vendredi.