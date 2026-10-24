Officiellement engagé vendredi par Genève-Servette, Floran Douay était déjà sur la glace, le soir-même à Ajoie. Après un dimanche «compliqué» et son départ de Lausanne, l’attaquant français à licence suisse savoure ce retour aux sources.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Son premier match avec Genève ne va pas rester graver dans sa mémoire puisque les Aigles se sont incliné 5-0 à Porrentruy. Mais Floran Douay a surtout vécu une semaine particulière avant ce retour sous le maillot du GSHC.

Et il n’a pas eu le temps de se poser beaucoup de questions avant son premier match en Grenat sur la patinoire de Porrentruy. «J’ai su jeudi soir, tard, raconte Floran Douay. J’ai eu une journée assez mouvementée et je suis arrivé le matin du match à la patinoire.» Quelques heures plus tard, le voilà dans le bain, avec le maillot de son club formateur sur les épaules. Il faut dire que Genève-Servette n’avait pas le luxe d’attendre. «Ils ont beaucoup de blessés, on m’a lancé direct.»

Le timing n’était pas idéal, mais l'international français n'en a pas fait cas. «Ça faisait six jours que je n’avais pas patiné, mais je pense que les jambes étaient là, sourit le joueur de 31 ans. Il faut juste apprendre le système, les petits détails. Des fois, tu es un peu dans tes pensées au lieu d’être dans l’action, mais ça va aller.»

Une semaine plus tôt, l’histoire était tout autre. Revenu à Lausanne à la mi-septembre pour un engagement d’un mois, il a appris que le LHC ne le conserverait pas. Un coup dur, qu’il ne cherche pas à cacher. «Je t’avoue que c’était pas simple à vivre. J’ai eu un dimanche compliqué.» Mais le hockey ne laisse guère le temps de ruminer. «C’est la mémoire courte qu'il faut sans cesse avoir. J’ai eu quelques jours pour digérer et me relancer dans un nouveau projet. Je suis content, je suis prêt. Maintenant, j’ai le maillot grenat, donc je vais mouiller ce maillot.»

Genève, Lausanne, Langnau, Ambrì, Lausanne à nouveau et retour à Genève: la boucle est bouclée pour celui qui a fait ses débuts en National League aux Vernets en 2013. Depuis, le natif de Sallanches a accumulé plus de 500 matches dans l’élite. Son contrat court jusqu’au 6 décembre au minimum, et l’avenir reste donc flou. Il l’accepte. «Quand c’est à courte durée, c’est difficile de se projeter. Malheureusement, dans ce métier, il faut vivre au jour le jour, ce qui n’est pas toujours facile. Mais voilà, je suis chanceux de jouer au hockey. J’aime ça, j’en profite et je prends les opportunités là où il y en a.»

Parti en 2020, il n’a pas débarqué en terre inconnue. «Il y a encore pas mal de monde. Noah (Rod), Miranda… Je connais les gars. Le staff aussi. Pas les coaches, mais les préparateurs physiques, le chef du matériel. Ça n’a pas changé, c’était cool de les revoir.» Et puis il y a la patinoire, transformée par les travaux. «Les Vernets 2.0, j’ai envie de dire, rigole-t-il. J’ai visité un peu ce matin. C’est beaucoup mieux qu’avant. Ça fait bizarre.»

Reste désormais à convaincre, sur la glace, qu’il mérite de prolonger l’aventure au-delà de décembre. En attendant, il pourrait même jouer quelques matches de Champions League avec Genève-Servette, puisque le derby en huitièmes de finale contre Fribourg arrive à grands pas. Un joli moyen de rebondir après la fin de l'aventure à Lausanne.