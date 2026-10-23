Floran Douay a trouvé un point de chute en Suisse romande!

Quatre jours après avoir quitté Lausanne, Floran Douay a retrouvé un vestiaire. Et pas n’importe lequel: l’attaquant de 31 ans s’est engagé avec Genève-Servette, son club formateur, jusqu’au 6 décembre au minimum.

Grégory Beaud Journaliste Blick

L’histoire est faite de hasards. Le 19 octobre, le LHC annonçait ne pas prolonger le Français à licence suisse, arrivé à la mi-septembre pour un engagement initial d’un mois. Onze matches plus tard, il était de nouveau sans club. Aux Vernets, en revanche, le besoin est criant. Frappés par une avalanche de blessures et d’absences, les Aigles traversent une période délicate et cherchaient un renfort rapidement opérationnel.

Douay coche les cases. Physique (1,91 m pour 95 kg), engagé, il connaît la maison par cœur. Formé à Genève, il y a disputé ses premiers matches de National League en 2013 et y a évolué jusqu’en 2020, avant d’être transféré à Lausanne avec Guillaume Maillard en échange de Tyler Moy. Suivront Langnau, deux saisons à Ambrì, puis un retour au LHC.

Au total, le natif de Sallanches compte 528 matches de National League, sans oublier plusieurs Mondiaux avec l’équipe de France, en 2017 et 2018 et une participation aux derniers Jeux olympiques ainsi qu'une Coupe Spengler avec Ambrì en 2019. Pas un buteur, mais un joueur de rôle capable d’apporter de l’énergie dans une rotation amputée. Son contrat court jusqu’à début décembre. D’ici là, à lui de prouver qu’il mérite de rester plus longtemps.

Hasard du calendrier, Genève-Servette accueillera le Lausanne HC le 22 novembre prochain. À n'en pas douter un match que Floran Douay ne voudra pas manquer.