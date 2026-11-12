Fiasco total à Zoug et une grande question: Le 1000e match de Leonardo Genoni va-t-il compter?

Huit minutes et 16 secondes de jeu, un seul arrêt: voilà le bilan du 1000e match de Leonardo Genoni en National League. La rencontre face à Ambri a dû être interrompue en raison de fuites d'eau dans la patinoire, qui rendaient la glace dangereuse pour les joueurs. Le juge unique doit désormais décider si le match sera perdu par forfait ou rejoué.

Nicole Vandenbrouck et Petar Djordjevic

Cela aurait dû être une soirée mémorable. Leonardo Genoni (39 ans), le gardien de Zoug, disputait mercredi son 1000e match en National League. Une performance exceptionnelle, qui méritait une célébration à la hauteur. Et pourtant, il n'est même pas certain que cette rencontre soit officiellement comptabilisée comme étant celle de son 1000e match! Mais reprenons depuis le début.

Le duel face à Ambri est entièrement placé sous le signe de Leonardo Genoni. Toute la journée, ses coéquipiers arborent un t-shirt spécialement conçu en son honneur. Son épouse Anina lui réserve également une surprise: un masque de gardien dont le design rend hommage aux trois équipes avec lesquelles il a remporté le titre: Zoug, Berne et Davos. «C'est un cadeau très touchant de ma femme, qui me fait énormément plaisir.» Accompagnée de leurs trois enfants, Giulien, Emilia et Gianni, elle vient féliciter son héros sur la glace avant le coup d'envoi. De son côté, le capitaine d'Ambri, Tommaso De Luca, lui offre une grande bouteille de vin ornée d'une étiquette à son effigie.

Mais la fête tourne court. Après seulement huit minutes et 16 secondes de jeu, durant lesquelles Leonardo Genoni n'a eu qu'un seul arrêt à effectuer, la rencontre est interrompue. En cause: de l'eau qui s'infiltre par le toit de l'OYM Hall, récemment agrandi. Les gouttes tombent en continu sur la glace, au point de former de véritables trous dans la surface de jeu.

Les arbitres échangent avec les joueurs avant de faire appel à Willi Vögtlin, responsable du calendrier de la National League, présent spécialement pour l'occasion. Le CEO de l'EV Zoug, Paolo Duca, les rejoint également. Les coups de téléphone se multiplient, les regards se tournent vers le toit. Mais la décision tombe rapidement: impossible de poursuivre la rencontre.

«La glace a été creusée»

Willi Vögtlin explique: «La glace a été creusée. Les joueurs ne pouvaient pas distinguer visuellement les deux trous lorsqu'ils s'en approchaient. C'était dangereux et cela mettait leur santé en péril. Il existait un véritable risque de blessure.» Si les deux équipes n'avaient pas trouvé d'accord, la décision finale aurait appartenu aux arbitres.

Paolo Duca ne cache pas sa déception. «Cela aurait dû être une grande soirée. Pour Leonardo Genoni, pour Lino Martschini, qui effectuait son retour, mais aussi pour les supporters.» À la place, le dirigeant zougois se retrouve confronté à un problème inattendu, dont il peine à comprendre l'origine. «C'est une surprise totale pour nous.»

Après seulement quatre matches à domicile cette saison, l'EV Zoug se retrouve déjà sous pression. Willi Vögtlin rappelle que la ligue attend désormais du club qu'il prenne toutes les mesures nécessaires pour résoudre le problème. Le temps presse: Zoug doit accueillir une nouvelle rencontre dès vendredi. Moins de 48 heures pour identifier l'origine des infiltrations et y remédier.

Leonardo Genoni: «J'étais content quand le puck a été mis en jeu»

Et le principal intéressé dans tout cela? Leonardo Genoni prend la situation avec philosophie. «Pour être honnête, je suis content que tout soit terminé. C'était beau. J'ai passé une super journée, mais j'étais aussi content lorsque le puck a été mis en jeu. Ensuite, c'était un match comme les autres.»

Mais s'agissait-il vraiment de son 1000e match? La question reste ouverte. Selon Willi Vögtlin, le rapport de la rencontre sera transmis au juge unique, qui devra trancher. En cas de défaite par forfait, le match sera comptabilisé. En revanche, si la rencontre doit être rejouée, Leonardo Genoni pourrait rester bloqué à 999 apparitions, estime le responsable de la ligue.

Malgré cette fin abrupte, le gardien n'a pas été privé de toutes les festivités. Dans le vestiaire, ses coéquipiers lui ont réservé une dernière surprise: un gâteau d'anniversaire. «J'en ai reçu un morceau et je l'ai commencé. Les gars en ont découpé de très grosses parts. L'ambiance n'est donc pas mauvaise. C'est dommage, évidemment, mais comme je l'ai dit, le prochain match arrive très vite.»