Encore une tuile majeure pour Genève-Servette!

Genève-Servette devra se passer durant six semaines de son défenseur, Vili Saarijärvi. Le Finlandais s'est blessé au haut du corps mardi en Champions League.

Grégory Beaud Journaliste Blick

À force d'accumuler les tuiles, Genève-Servette pourra bientôt refaire le toit des Vernets (ce qui ne serait d'ailleurs pas un luxe). Cette fois-ci, le club grenat annonce l'indisponibilité de son défenseur Vili Saarijärvi pour six semaines. Le Finlandais a été touché au haut du corps mardi dernier, lors du match de Champions Hockey League disputé en Suède face aux Växjö Lakers.

Avec sept points en dix matches de National League (uniquement des assists), Vili Saarijärvi est l'un des arrières les plus fiables de l'élite. Et il l'est depuis son arrivée en Suisse au début de la saison 2022/2023, du côté des Langnau Tigers. Débarqué aux Vernets au début de l'exercice 2025/2026, il s'y est rapidement imposé comme un redoutable défenseur à vocation offensive.

L'absence du maître à jouer de la défense genevoise est un nouveau coup dur pour la troupe de Sam Hallam. Elle vient s'ajouter à celles de Roman Untersander et de Giancarlo Chanton au sein de l'arrière-garde. En attaque, la situation n'est guère plus reluisante. Genève-Servette doit en effet composer sans Vincent Praplan pour environ trois mois, ainsi que sans Sakari Manninen pour six semaines. À cela s'ajoutent l'incertitude entourant Markus Granlund depuis le début de saison et les récents pépins physiques de Noah Rod.

Jesse Puljujärvi, suspendu pour trois matches, manquera encore la rencontre de ce samedi soir face à Davos pour purger le dernier match de sa sanction. Ces dernières semaines, Nicolas Müller et Luca Hischier ont également arpenté les couloirs de l'infirmerie. Aucun infortuné n'est de retour au jeu ce week-end.

En Suède, le quotidien «Expressen» fait état de l'arrivée d'Adam Boqvist aux Vernets. Pour l'heure, le club n'a pas confirmé cette information. Mais en enrôlant ce défenseur de 26 ans, fort de 272 matches de NHL, Marc Gautschi engagerait bien davantage qu'un simple remplaçant à Vili Saarijärvi. Il ajouterait une véritable tour de contrôle à son arrière-garde. Affaire à suivre.