Encore un blessé du côté de Genève-Servette!

Les Grenat vont encore vivre une soirée compliquée en Champions Hockey League, ce mercredi. En plus des nombreux blessés déjà annoncés, Genève-Servette doit se passer de son roc Jan Rutta.

Grégory Beaud Journaliste Blick

À force, le GSHC pourrait être contraint de publier les noms des les joueurs présents plutôt que des absents. Cela simplifierait la tâche du service de communication. Car la liste des patients de l'infirmerie genevoise vient encore de s'allonger.

Le club des Vernets annonce en effet la blessure de Jan Rutta, touché «au bas du corps». Le défenseur tchèque avait inscrit le but décisif lors de la victoire face à Davos, samedi dernier. L'état de santé du solide arrière sera évalué au jour le jour. Contrairement à Vili Saarijärvi, absent pour six semaines, Jan Rutta pourrait donc revenir plus rapidement au jeu. Au moins ça.

Toujours est-il que c'est sans le No 44 que les Aigles vont devoir se dépatouiller face à Cologne en Champions Hockey League, ce mercredi soir. La défense sera ainsi composée de six arrières, dont Théo Vouardoux et Loïc Mukuna. Adam Boqvist, engagé dimanche, ne figure pas encore sur la feuille de match et devra donc patienter avant de faire ses débuts sous le maillot du GSHC.

Au rayon des bonnes nouvelles, Genève-Servette peut compter sur Jesse Puljujärvi. Suspendu en championnat, il n'était pas du déplacement à Växjö mardi dernier. Après avoir purgé ses trois matches de suspension, il pourra donc apporter son impact physique aux Genevois. Comme samedi face à Davos, William Hedlund, prêté par Ambri, sera dans l'alignement du GSHC, tout comme les jeunes Arthur Dandois et Raphaël Achermann. Le Chaux-de-Fonnier Oliver Achermann sera également de la partie.

Si la rencontre a une importance pour le classement de cette Champions Hockey League, Genève-Servette est toutefois déjà qualifié pour les huitièmes de finale.