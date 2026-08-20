DE
FR

Encore mieux qu'un renfort!
Une bonne nouvelle pour Ajoie avant la reprise de National League

Le HC Ajoie a obtenu sa licence de jeu sans restriction pour l'exercice à venir de National League. Une bonne nouvelle pour le club jurassien, qui vient accompagner la profonde refonte estivale. Reste à concrétiser cette montée en puissance sur la glace de Voyeboeuf.
Publié: 19:37 heures
|
Dernière mise à jour: 19:58 heures
Tout va bien du côté du HCA!
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Le HC Ajoie a communiqué une bonne nouvelle ce jeudi, celle d'avoir obtenu sa licence de jeu sans aucune restriction pour participer au championnat de National League 2026/27.

À lire aussi
«Cet accueil incroyable, j’ai envie de le rendre sur la glace»
Interview
Pas de faute de Carr
«Cet accueil incroyable, j’ai envie de le rendre sur la glace»
Jesse Zgraggen: «Tout le monde dans le vestiaire veut changer l'image d'Ajoie»
Interview
La dernière place, du passé?
Jesse Zgraggen: «Tout le monde dans le vestiaire veut changer l'image d'Ajoie»

«Le club a su répondre à tous les exigeants critères de la ligue et a ainsi été classé 'vert' par la commission des licences. Les trois domaines évalués sont la situation financière, les infrastructures et la sécurité», se réjouit le club jurassien, lequel a passé un été agité, se séparent de plusieurs joueurs, membres du staff et de la direction, et en recrutant beaucoup de monde sur et en dehors de la glace.

«Un changement structurel à l'interne du club»

Le but affiché: créer un nouvel élan après cinq exercices conclus au dernier rang de la saison régulière. «L’obtention de cette licence accompagne le changement structurel à l’interne du club et assure également la bonne voie des travaux au sein de la Raiffeisen Arena», poursuit d'ailleurs le club de Voyeboeuf.

Le HCA entamera sa saison à domicile le 15 septembre face à Ambri-Piotta. Une belle victoire serait un signal encourageant pour transformer cette belle énergie en concret.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
EHC Bienne
EHC Bienne
0
0
0
1
EHC Kloten
EHC Kloten
0
0
0
1
EV Zoug
EV Zoug
0
0
0
1
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
0
0
0
1
HC Ajoie
HC Ajoie
0
0
0
1
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
0
0
0
1
HC Davos
HC Davos
0
0
0
1
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
0
0
0
1
HC Lugano
HC Lugano
0
0
0
1
Lausanne HC
Lausanne HC
0
0
0
1
SC Berne
SC Berne
0
0
0
1
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
0
0
0
1
SCL Tigers
SCL Tigers
0
0
0
1
ZSC Lions
ZSC Lions
0
0
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Mentionné dans cet article
National League
National League
HC Ajoie
HC Ajoie
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      National League
      National League
      HC Ajoie
      HC Ajoie