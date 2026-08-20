Le HC Ajoie a obtenu sa licence de jeu sans restriction pour l'exercice à venir de National League. Une bonne nouvelle pour le club jurassien, qui vient accompagner la profonde refonte estivale. Reste à concrétiser cette montée en puissance sur la glace de Voyeboeuf.

Une bonne nouvelle pour Ajoie avant la reprise de National League

Une bonne nouvelle pour Ajoie avant la reprise de National League

Blick Sport

Le HC Ajoie a communiqué une bonne nouvelle ce jeudi, celle d'avoir obtenu sa licence de jeu sans aucune restriction pour participer au championnat de National League 2026/27.

«Le club a su répondre à tous les exigeants critères de la ligue et a ainsi été classé 'vert' par la commission des licences. Les trois domaines évalués sont la situation financière, les infrastructures et la sécurité», se réjouit le club jurassien, lequel a passé un été agité, se séparent de plusieurs joueurs, membres du staff et de la direction, et en recrutant beaucoup de monde sur et en dehors de la glace.

«Un changement structurel à l'interne du club»

Le but affiché: créer un nouvel élan après cinq exercices conclus au dernier rang de la saison régulière. «L’obtention de cette licence accompagne le changement structurel à l’interne du club et assure également la bonne voie des travaux au sein de la Raiffeisen Arena», poursuit d'ailleurs le club de Voyeboeuf.

Le HCA entamera sa saison à domicile le 15 septembre face à Ambri-Piotta. Une belle victoire serait un signal encourageant pour transformer cette belle énergie en concret.