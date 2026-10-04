Encore deux mauvaises nouvelles pour Genève-Servette

Décidément, ce début de saison n'est pas de tout repos pour les Grenat. Genève-Servette devra en effet composer sans Sakari Manninen pendant six semaines en raison d'une blessure contractée vendredi à Berne, ainsi que Noah Rod et Vincent Praplan.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Lorsque Sakari Manninen a quitté la glace de la PostFinance Arena à Berne, vendredi, le pire était à craindre. Touché lors d'un contact le long de la bande, le maître à jouer de Genève-Servette a dû être aidé pour regagner les vestiaires. Il a même quitté la capitale avec des béquilles. De quoi susciter de sérieuses inquiétudes concernant l'état de santé du Finlandais.

Ce dimanche, Genève-Servette a donné des nouvelles de son joueur. Si elles ne sont évidemment pas bonnes, on est en droit de se dire que cela aurait pu être pire. Sakari Manninen manquera à l'appel pendant les six prochaines semaines, à commencer par la rencontre de ce dimanche après-midi face à Zoug, puis les matches de Champions Hockey League prévus dans la semaine.

C'est donc avec trois étrangers seulement que le GSHC va défier l'équipe de Suisse centrale. Outre Manninen, Markus Granlund est toujours absent sur blessure, tandis que Jesse Puljujärvi purge le deuxième de ses trois matches de suspension. Le club précise également que Vincent Praplan est absent pour trois mois en raison d'un problème à un genou et que son capitaine, Noah Rod, est blessé et que son état est réévalué quotidiennement en raison «d'une blessure au haut du corps». Si l'on ajoute à cela les absences de Vincent Praplan et Nicolas Müller en attaque, l'équipe entraînée par Sam Hallam devra s'employer pour arracher un résultat face à l'EV Zoug.

En défense, les Grenat doivent toujours composer sans Ramon Untersander et Giancarlo Chanton. Comme vendredi à Berne, l'arrière-garde des pensionnaires des Vernets ne comptera donc que six éléments. Un effectif particulièrement réduit pour affronter les Zougois.