Emotion à Zoug! Lino Martschini est de retour après plus d'une année loin des patinoires

Lino Martschini est de retour! Après plus d'une année d'absence, le très vif ailier de Zoug a retrouvé la compétition. De quoi faire passer la lourde défaite face à Rapperswil (1-5) au second plan.

Stephan Roth

Lino Martschini a dû patienter plus d'une année avant de vivre ce moment. 379 jours après sa rupture des ligaments croisés, le buteur de Zoug a enfin retrouvé la glace contre les Rapperswil-Jona Lakers. Deux jours plus tôt, il avait déjà failli pouvoir savourer ce moment fort lors du match contre Ambri, finalement interrompu après seulement huit minutes. Le joueur de 33 ans n'avait toutefois pas vraiment eu le temps de retrouver ses sensations, et les supporters n'avaient pas pu célébrer dignement son retour.

Ils ont donc rattrapé le coup dans la tribune Nord, face aux Saint-Gallois. Des banderoles ont été déployées avec ce message: «Liide, kämpfe & müsse warte. Jetzt chasch wieder durestarte!» (Souffrir, se battre et devoir patienter. Maintenant, tu peux repartir de plus belle!). Les supporters ont également entonné leur chant en l'honneur de leur héros: «Mir wänd de Chübel i de Händ vom Lino gseh!» (Nous voulons voir la Coupe entre les mains de Lino!).

Le double champion de Suisse a disputé plus de 14 minutes ce vendredi aux côtés de Vinzenz Rohrer, meilleur buteur de l'équipe, et de Dominik Kubalik. Il a même délivré une passe décisive dès le premier tiers-temps.

Malgré la défaite 1-5, le Lucernois de 1,67 m n'a pas caché son bonheur de retrouver la compétition. «C'est toujours difficile de parler de sa propre performance après une défaite. Mais je suis très heureux de retrouver le vestiaire et de pouvoir à nouveau me battre sur la glace avec les gars. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à faire ce qu'il fallait», a-t-il déclaré. «Pendant les 40 premières minutes, nous n'avions pas le niveau nécessaire. Les adversaires étaient un cran au-dessus en vitesse et ont remporté les duels. Quand on joue de cette manière pendant 40 minutes, on ne mérite pas d'être récompensé.»

Comment a-t-il vécu ce retour après une si longue absence? «Le rythme est particulier. Tout va vite, c'est intense. Mais cela fait déjà un bon moment que je peux m'entraîner à haute intensité avec l'équipe, et je pense que cela m'a beaucoup aidé. Un match reste toutefois un autre niveau. Je m'étais fixé comme objectif d'effectuer des shifts courts et propres, sans rester trop longtemps sur la glace. Dans l'ensemble, j'y suis parvenu. Lors de deux ou trois présences, j'ai commencé à manquer de souffle et j'ai dû retrouver mes repères.»

Ces dernières semaines et ces derniers mois ont surtout été placés sous le signe de la patience, reconnaît Lino Martschini. «J'ai dû être très patient en effet. Mais j'avais confiance dans les médecins et les physiothérapeutes, et j'ai le sentiment que nous avons suivi le bon chemin. C'est donc d'autant plus agréable de voir enfin arriver ce grand jour.»

«C'était fantastique de pouvoir vivre ce moment»

Après une aussi longue attente, il a forcément été particulier de voir sa première tentative de retour prendre fin mercredi avant même d'avoir véritablement commencé. «C'était une situation spéciale. Pendant plus d'une année, je m'étais imaginé à quoi ressemblerait ce jour. J'étais aussi heureux que toute l'attention soit centrée sur Leo (Leonardo Genoni, honoré pour son 1000e match). C'était fantastique de vivre ce moment avec lui et pour lui. Ensuite, les choses ont mal tourné et nous avons dû l'accepter. C'est un cas de force majeure sur lequel nous n'avons aucune prise.»

Lino Martschini refuse toutefois de chercher des excuses dans l'interruption du match de mercredi et dans les incertitudes liées à la toiture défectueuse de la salle OYM. «Nous sommes responsables de notre performance. Dès nos premières shifts, nous n'étions pas prêts. J'ai eu le sentiment que Rappi avait davantage faim que nous.»

Lino Martschini a déjà inscrit 260 buts sous le maillot de l'EV Zoug. Un record qu'il partage avec Heinz Jenni, qui avait atteint ce chiffre dans les années 1970 et 1980. Il ne manque donc plus qu'une seule réussite au revenant pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du club zougois.