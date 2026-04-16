Pour la troisième année consécutive, la Superfinale d'unihockey aura lieu à la BCF Arena de Fribourg. Mais pour la première fois, Gottéron est en finale de National League. Cela oblige les organisateurs à faire quelques adaptations.

Matthias Davet Journaliste Blick

Avant tout, David Krienbühl est un Fribourgeois heureux. «Ça fait 13 ans qu'on attend cette finale de Gottéron et c'est une excellente nouvelle», s'exclame le conseiller général de la ville. Depuis dimanche, lui et les milliers d'autres fans des Dragons sont aux anges, en attendant cette série contre Davos qui va commencer samedi, en terres grisonnes.

Sauf que, pour David Krienbühl, cette accession en finale change passablement de choses. Car il est aussi le président du comité d’organisation de la Superfinale d’unihockey. Celle-ci a lieu le 25 avril prochain, soit le lendemain de l'acte IV entre Gottéron et Davos. Ces deux événements ont lieu à la BCF Arena. «C'est un scénario qu'on a anticipé depuis 2023, l'année où on a décidé d'accueillir la première Superfinale à Fribourg, tempère le membre du PLR. C'est un risque inhérent, qui s'était déjà présenté à Kloten.» En 2018, les Aviateurs avaient disputé le barrage de promotion/relégation face à Rapperswil.

De minuit à 6h

Le fait que ces matches d'unihockey aient lieu au lendemain de l'acte IV compliquera surtout les heures de sommeil des organisateurs. «C'est un défi supplémentaire mais on va l'assumer, promet David Krienbühl. Il y aura une septantaine de personnes qui vont travailler dans la nuit du 24 au 25 avril. De minuit à 3h, il faut couvrir la glace et enlever les plexiglas. Puis, de 3h à 6h, il y a la mise en place du terrain avec le marquage, le branding et les sponsors. Tout doit être prêt à 7h!» Trente minutes après la deadline, la SSR vient tester le son, ce qui laisse une fenêtre courte aux organisateurs.

Le président le sait déjà: cette nuit-là, il ne va pas dormir. «On est encore jeunes, sourit l'homme de 43 ans. On va faire des shifts pour qu'à chaque fois, un membre du comité local soit présent à toute heure de la nuit.»

Le problème d'une victoire en 4

Les organisateurs ont une bonne nouvelle dans leur «malheur». Déjà, cette finale de Gottéron intervient après deux éditions où le stress était moins important – la saison des Dragons était déjà terminée. Ils sont donc rodés. «Avec ces deux années d'expérience, les personnes se connaissent très bien et tout le monde a les numéros de tout le monde», ajoute David Krienbühl.

Il y a par contre un scénario plus embêtant qui pourrait advenir. À savoir celui où l'une des deux équipes serait championne au terme de l'acte IV, le 24 avril prochain. Si c'est Davos, David Krienbühl ne s'inquiète pas trop – la troupe de Josh Holden voudra rapidement remonter dans les Grisons pour fêter avec ses supporters.

Mais si Gottéron balaie le HCD en finale… «Évidemment que je souhaite que Fribourg soit champion, j'attends cela depuis 30 ans, s'exclame-t-il. Par contre, ça m'arrangerait qu'il le soit un autre jour que le 24 avril (rires).» Là, il sera difficile de dire à Julien Sprunger et ses coéquipiers d'évacuer la glace rapidement, afin de permettre la mise en place de la Superfinale d'unihockey. Mais ce scénario rêvé pour les fans de Fribourg est encore très loin.