Fribourg Gottéron disputera au moins deux matches de finale dans sa patinoire. Si vous n'êtes pas abonnés, il y a moyen de vous y rendre... mais il faudra un peu de chance.

Tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour la finale à Fribourg

Tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour la finale à Fribourg

Grégory Beaud Journaliste Blick

Dimanche soir, Fribourg Gottéron s'est qualifié pour la finale de National League en dominant Genève-Servette 4-1 dans sa série de demi-finale. Les Dragons se frotteront à Davos à compter de samedi dans une finale inédite. Évidemment, la course aux billets s'annonce compliquée pour les gens souhaitant assister à l'un des matches à la BCF Arena. Mais pas impossible.

Voici tout ce que vous devez savoir pour maximiser vos chances

À partir de quand sont-ils en vente?

Les précieux sésames seront mis en vente pour le grand public jeudi à 13h00.

Quels billets sont en vente?

Comme les rencontres II et IV vont se disputer à coup sûr, Fribourg Gottéron mettra en vente les tickets pour ces deux matches simultanément.

Où acheter des billets?

Les supporters souhaitant faire l'acquisition de tickets peuvent le faire de deux moyens. Il sera possible de faire l'achat en ligne sur le ticketshop online, ainsi qu'au guichet de la patinoire. Une limite de deux billets par personne a été mise en place.

Une vente spéciale?

Depuis quelques années, Fribourg Gottéron a lancé un programme de fidélisation de ses supporters appelés «MyGotteron». Parmi les avantages, les personnes ayant souscrit bénéficient d'une vente anticipée pour les billets. Celle-ci se fera également jeudi, mais de 10h00 à 10h30. Les personnes ayant payé leur cotisation avant le 1er mars sont éligibles pour faire l'acquisition d'un sésame par compte.

Combien de billets mis en vente?

Le service de communication de Fribourg Gottéron ne précise pas exactement le nombre de billets mis en vente pour chaque match de play-off. «Mais avec 7500 abonnements vendus, une capacité de 9372 spectateurs et des contingents de billets réservés, le nombre de billets n'est pas énorme», nous communique-t-on. Selon nos estimations, entre 1000 et 1500 tickets se retrouveront sur le marché jeudi.

Et les espaces d'hospitalité?

Fribourg Gottéron dispose de plusieurs espace de gastronomie combinant ticket de match et restauration. Ceux-ci sont toutefois d'ores et déjà tous vendus.

Quid des restaurants?

«Il est toujours possible de réserver un fondue avant le match, notamment au Sport Café, précise le club de Saint-Léonard. Mais cette offre n'est pas combinée avec un ticket qu'il faut acheter séparément.»