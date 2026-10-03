Un emblématique attaquant d'Ambri-Piotta rejoint l'Italie

Diego Kostner rejoint le HC Milano en provenance d'Ambri-Piotta, dans l'ICE Hockey League. L'attaquant de 34 ans a porté le maillot des Biancoblù pendant dix ans.

Nick Rohner

Diego Kostner (34 ans) quitte Ambri-Piotta avec effet immédiat. Après dix ans au Tessin, l'attaquant poursuit sa route vers le sud, au HC Milano. Sous le maillot des Biancoblù, le centre de 34 ans a disputé au total 432 matches de National League et inscrit 52 buts, ainsi que délivré 77 assists.

«Ce transfert permet à Diego Kostner de trouver une nouvelle solution et de poursuivre sa carrière», indique le club. «Cette décision s'inscrit dans la stratégie sportive du club», poursuivent les Tessinois dans leur communiqué de presse.