Un emblématique attaquant d'Ambri-Piotta rejoint l'Italie

Nick Rohner
Diego Kostner (34 ans) quitte Ambri-Piotta avec effet immédiat. Après dix ans au Tessin, l'attaquant poursuit sa route vers le sud, au HC Milano. Sous le maillot des Biancoblù, le centre de 34 ans a disputé au total 432 matches de National League et inscrit 52 buts, ainsi que délivré 77 assists.
«Ce transfert permet à Diego Kostner de trouver une nouvelle solution et de poursuivre sa carrière», indique le club. «Cette décision s'inscrit dans la stratégie sportive du club», poursuivent les Tessinois dans leur communiqué de presse.
National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
7
15
21
2
Genève-Servette HC
9
2
15
3
HC Fribourg-Gottéron
8
6
14
4
HC Davos
8
1
13
5
SCL Tigers
8
1
12
6
HC Ajoie
8
0
11
7
Lausanne HC
8
-3
11
8
HC Ambri-Piotta
8
-6
11
9
EV Zoug
5
9
10
10
Rapperswil-Jona Lakers
8
-9
9
11
HC Lugano
6
1
8
12
SC Berne
6
-1
8
13
EHC Bienne
7
-2
7
14
EHC Kloten
8
-14
6
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation