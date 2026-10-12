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Simuler, jamais une bonne idée
Des amendes pour deux joueurs du LHC

Les joueurs du LHC Damien Riat et Drake Caggiula ont été sanctionnés d'une amende de 2000 francs chacun pour simulation.
Publié: 14:11 heures
Damien Riat et Drake Caggiula sont tous deux amendés.
Photo: Philipp Kresnik/freshfocus
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Blick Sport

Damien Riat (29 ans) et Drake Caggiula (32 ans) passent à la caisse. Les deux joueurs du LHC doivent payer chacun une amende de 2000 francs pour avoir simulé une faute lors du match contre Bienne, le 2 octobre dernier.

Dans le cas de Damien Riat, il s'agit d'une situation survenue pendant une interruption pour un dégagement interdit. Drake Caggiula a lui fait semblant de recevoir un coup à la tête en supériorité numérique.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
10
18
27
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
11
4
21
3
SCL Tigers
SCL Tigers
11
7
19
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
5
HC Ajoie
HC Ajoie
11
-3
16
6
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
10
-6
15
7
HC Lugano
HC Lugano
10
3
15
8
Lausanne HC
Lausanne HC
11
-4
15
9
SC Berne
SC Berne
9
1
14
10
EV Zoug
EV Zoug
7
10
13
11
HC Davos
HC Davos
11
-4
13
12
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
11
-14
11
13
EHC Bienne
EHC Bienne
10
-4
10
14
EHC Kloten
EHC Kloten
11
-17
9
Playoffs
Barrages qualificatifs
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