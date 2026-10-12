Les joueurs du LHC Damien Riat et Drake Caggiula ont été sanctionnés d'une amende de 2000 francs chacun pour simulation.

Blick Sport

Damien Riat (29 ans) et Drake Caggiula (32 ans) passent à la caisse. Les deux joueurs du LHC doivent payer chacun une amende de 2000 francs pour avoir simulé une faute lors du match contre Bienne, le 2 octobre dernier.

Dans le cas de Damien Riat, il s'agit d'une situation survenue pendant une interruption pour un dégagement interdit. Drake Caggiula a lui fait semblant de recevoir un coup à la tête en supériorité numérique.