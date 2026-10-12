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Damien Riat (29 ans) et Drake Caggiula (32 ans) passent à la caisse. Les deux joueurs du LHC doivent payer chacun une amende de 2000 francs pour avoir simulé une faute lors du match contre Bienne, le 2 octobre dernier.
Dans le cas de Damien Riat, il s'agit d'une situation survenue pendant une interruption pour un dégagement interdit. Drake Caggiula a lui fait semblant de recevoir un coup à la tête en supériorité numérique.
National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
10
18
27
2
Genève-Servette HC
11
4
21
3
SCL Tigers
11
7
19
4
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
5
HC Ajoie
11
-3
16
6
HC Ambri-Piotta
10
-6
15
7
HC Lugano
10
3
15
8
Lausanne HC
11
-4
15
9
SC Berne
9
1
14
10
EV Zoug
7
10
13
11
HC Davos
11
-4
13
12
Rapperswil-Jona Lakers
11
-14
11
13
EHC Bienne
10
-4
10
14
EHC Kloten
11
-17
9
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation