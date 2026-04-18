Davos et Fribourg s'affrontent dès ce samedi pour le titre en National League. Nos journalistes romands et alémaniques débattent avant le début des hostilités.

«Content que Gottéron ait trouvé l'endroit pour fêter un 6e titre de vice-champion»

«Content que Gottéron ait trouvé l'endroit pour fêter un 6e titre de vice-champion»

Grégory Beaud et Stephan Roth

Stephan Roth: «Fribourg n'a aucune chance contre Davos»

«Chapeau bas, Greg, d’avoir accepté pour la troisième fois ce trashtalk – qui n'est jamais méchant – à propos de la finale entre une équipe alémanique et une équipe romande, après avoir essuyé deux défaites avec Lausanne face à Zurich.

C’est comment, au juste, de devoir sans cesse lancer des mots d’encouragement alors qu’on sait que l’adversaire est plus fort? Tu te rends bien compte que Fribourg n'a aucune chance contre Davos non plus?

Ce HCD est une machine. Tu as vu comment le champion en titre a éliminé les ZSC Lions? En seulement cinq matchs. Les Grisons se sont simplement rendus à la Swiss Life Arena et ont mis fin à l'impressionnante série de trois ans de victoires à domicile des Lions en play-off. Simple comme bonjour.

Même si les Davosiens n’ont plus été champions depuis onze ans, ils n’ont jamais perdu la conviction d’être un club qui mérite le titre. Pas étonnant, quand on a été sacré 31 fois. Ceux qui le souhaitent peuvent appeler ça de l’arrogance.

Quid de Fribourg? Juste la certitude de n’avoir jamais été champion – et de ne jamais le devenir. Même l’entraîneur Roger Rönnberg ne peut rien y changer. Le Suédois a peut-être trouvé sur Google Maps, bien avant son entrée en fonction, l’endroit idéal pour une grande fête. Ça tombe bien. À Gottéron, on va fêter son sixième titre de vice-champion. Mais en tant que Fribourgeois d'origine, tu le sais déjà.»

Grégory Beaud: «Je pensais que seuls les Zurichois étaient arrogants»

«Cela tombe bien que tu me parles du «Rekordmeister». J’allais justement commencer par là. 31 titres pour HC Davos, c’est impressionnant. Dont 23 entre 1926 et 1960. Une époque où battre le HC Rosey Gstaad ou Caux suffisait presque à être champion.

Immense respect à l’organisation grisonne et à son histoire. Mais il faut peut-être se calmer un peu avec ce «record». Et moi qui pensais que seuls les Zurichois étaient arrogants… Content de voir que ça traverse aussi les frontières cantonales. Comme ta propension à soutenir les favoris. D’ailleurs, je suis surpris que tu soutiennes Manchester United en football, mais c’est une autre histoire.

Se taper dans le dos pour des titres remportés dans ces conditions, il faut une certaine audace. Va voir comment Davos a gagné en 1929. Certains titres valent moins qu’une finale perdue. Et tu sais ce qu’on dit des séries trop longues? Elles se rapprochent toujours de leur fin. Là où je te rejoins, c’est que je pensais Lausanne capable de bousculer Zurich ces deux dernières années. Je me suis trompé.

Fribourg n’a rien pour lui et va se faire laminer? Peut-être. Mais tu sous-estimes une chose: la capacité d’un groupe à se sublimer pour un homme. Julien Sprunger. À Davos, l’équivalent s’appelle Andres Ambühl… mais en fidèle.

Il y a des choses qui s’achètent (ou se gagnent par forfait), mais le clubisme, lui, ne s’achète pas. Et j’ai le sentiment qu’il sera enfin récompensé.

Car depuis l’arrivée de Roger Rönnberg, quelque chose a changé sur les bords de la Sarine. Ça va peut-être vous surprendre de l’autre côté. Mais au moins, tu es prévenu.»