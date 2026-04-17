Retour sur les quatre finales disputées par Gottéron

Dès ce samedi, Fribourg disputera la cinquième finale de son histoire. Toujours battus, les Dragons vont-ils enfin vaincre le signe indien face à Davos? Avant cela, retour sur les quatre premières finales disputées par Gottéron.

Matthias Davet Journaliste Blick

Fribourg - Berne (2-3), 1992

Slava Bykov et Andrei Khomutov ont débarqué deux ans plus tôt sur les bords de la Sarine. Et les deux anciens joueurs du CSKA Moscou affolent les compteurs de la Ligue Nationale A. Cette année-là, ils inscrivent respectivement 87 et 79 points en 35 matches de saison régulière. Gottéron termine premier et compte sur son duo pour le mener au titre, douze ans après la promotion.

Il y a 2-2 dans cette série qui se joue au meilleur des cinq matches. Devant son public, Fribourg a l'occasion de conclure et remporter le titre. C'est tout l'inverse qui arrive. Alors que le score n'est «que» de 2-1 pour Berne, Patrick Howald inscrit deux buts pour sceller le score. L'attaquant de l'équipe de Suisse terminera sa carrière à Gottéron.

Kloten - Fribourg (3-0), 1993

L'année suivante, Gottéron, toujours emmené par Slava Bykov et Andrei Khomutov, atteint une deuxième finale de rang. Cette fois, les hommes de Paul-André Cadieux finissent toutefois deuxièmes de la saison régulière, derrière Kloten, pour un point. Ce sont les Aviateurs qu'ils retrouvent pour se disputer le titre.

Cela ne dure pas: trois matches, trois victoires des Zurichois. Au Schlüfweg et lors de l'acte III, les Fribourgeois sont battus 4-1 face à certains adversaires intenables. En 11 parties de play-off, Felix Hollenstein (le père de Denis) a par exemple inscrit 16 points. C'est moins que Bykov (22 en 9 matches) ou Khomutov (18 en 11), mais cela suffit pour un deuxième titre dans l'histoire du club. Fribourg manque à nouveau le coche.

Fribourg - Kloten (1-3), 1994

Troisième année et troisième finale de suite pour les Dragons. L'issue reste la même, avec une défaite en finale. Comme deux ans plus tôt, ils avaient toutefois terminé à la première place de la saison régulière et partaient avec l'avantage de la glace en finale. Bykov et Khomutov sont toujours intenables, avec respectivement 32 et 25 points en 11 matches de play-off. À nouveau, ça ne suffit pas pour espérer décrocher le titre face à Kloten.

Fribourg fait mieux que l'année précédente et, après une défaite lors de l'acte I, recolle lors du deuxième duel contre les Zurichois. Mais c'est lors du quatrième match que le couperet tombe. Après deux tiers, Gottéron mène 2-4. En sept tirs dans la troisième période, les Aviateurs inscrivent quatre buts et remportent un deuxième titre de rang. Plus jamais Slava Bykov et Andrei Khomutov ne disputeront de finale avec les Dragons.

Fribourg - Berne (2-4), 2013

Le premier contre son dauphin. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Tout comme cette année, ce sont les deux premiers de la saison régulière qui se retrouvent en finale en 2013. D'emblée, Fribourg perd l'avantage de la glace et est même mené 0-2 dans cette série face au rival bernois. Mais l'unique but de Julien Sprunger lors de l'acte III redonne espoir aux Dragons, qui vont même égaliser dans cette série.

Problème: par manque d'expérience, les Fribourgeois se sont vus trop beaux. L'euphorie ne se matérialise pas sur la glace et Berne finit par remporter cette finale. Après deux tiers dans l'acte VI, il y a déjà 3-0 pour les Ours. Gottéron est une nouvelle fois battu et perdra définitivement le titre, trois jours plus tard à la Postfinance Arena.