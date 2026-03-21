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Damien Riat, capitaine du LHC
«Si je me sens plus vaudois ou genevois? Joker»

Damien Riat a beau être né au bout du Léman, il sera le capitaine du Lausanne HC en play-off. Mais pour le Valdo-Genevois, cette série fasse aux Aigles n'aura rien de particulier.
Publié: il y a 26 minutes
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Damien Riat est le capitaine du Lausanne HC cette saison.
Photo: CYRIL ZINGARO
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Matthias DavetJournaliste Blick

Sur la glace, Damien Riat a l'habitude d'éviter les charges de ses adversaires. Ce n'est donc pas certaines questions des journalistes qui vont lui faire peur – encore moins quand on lui précise juste avant que celle qui arrive est un peu piège. «Damien, en mars 2026, tu te sens plus vaudois ou genevois?» Le No 9 et capitaine du LHC est coincé contre la bande. Dans quelques heures va débuter la série entre son club et le rival grenat à Genève… ville dans laquelle Damien Riat est né et où il a fait toutes ses classes. S'il répond «genevois», il se met toute son équipe à dos. S'il dit «vaudois», c'est peut-être une partie de sa famille qui va mal le regarder au prochain Noël.

«J'ai un joker?», demande-t-il en éclatant de rire, sachant très bien qu'il est dans une position inconfortable – il préfère donc balancer le puck en fond de zone. Bien vu, à l'expérience. Mais beau joueur, il développe un petit peu sa réponse. «Actuellement, je suis capitaine du LHC et je donnerai tout pour ce club, appuie-t-il. Mais tu peux aussi écrire que je suis genevois de naissance (sourire).» Le morceau de bûche le 25 décembre est sauvé.

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On aurait pu penser que ce premier derby lémanique de l'histoire dans l'élite donnerait des frissons à Damien Riat. Ce n'est pas le cas ou, du moins, il ne le montre clairement pas. «Vous allez peut-être être surpris mais ça ne m'inspire pas grand-chose de plus qu'une autre série, ose l'attaquant des Lions. Oui, c'est un derby mais on en a vécu deux contre Fribourg en play-off ces dernières années. On veut juste le gagner, comme à chaque fois.»

«On a gagné en rapidité»

Face à lui, Damien Riat va retrouver un certain Noah Rod, son homologue au GSHC. Les deux hommes ont disputé des play-off ensemble, il y a déjà dix ans, sous le maillot grenat. «J'ai été formé à la Chris McSorley et du coup, je devais mettre minimum neuf charges par match, se souvient-il en rigolant. Je vais continuer à le faire parce que les play-off amènent une dimension physique.»

Et, même si le LHC est, sur le papier, moins solide que l'année dernière, cela n'inquiète pas son capitaine. «Ce qu'on a perdu en physicalité, on l'a gagné en rapidité et en attaque. Ça peut nous permettre de prendre le dessus également.» À voir si l'optimisme du Lion va se matérialiser sur la glace.

Mener par l'exemple

En tant que capitaine de la formation vaudoise, Damien Riat veut aussi montrer l'exemple face à Genève. «Le fait que ce soit mes premiers play-off dans ce rôle ne change rien, puisque j'ai été nommé pour les choses que je faisais déjà, tempère le joueur de 29 ans. Par contre, c'est vrai que je dois aussi jouer intense, finir mes checks et être solide défensivement.»

Pour ce qui est de la gestion des émotions face aux Aigles, l'attaquant de l'équipe de Suisse sait qu'elle sera importante. «Le premier match sera peut-être plus physique mais par la suite, ça risque d'être un peu différent, prévient Damien Riat. Mais c'est le hockey qu'on aime.» Et celui que les fans des deux camps espèrent voir dès samedi, lors de l'acte I aux Vernets (à suivre sur Blick).

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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