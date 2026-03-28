Capitaine de Lausanne, Damien Riat est resté très calme malgré la défaite de son équipe lors de l'acte IV face à Genève (2-4). Le No 9 pense déjà au match de dimanche aux Vernets. Interview.

Matthias Davet Journaliste Blick

Damien, j'ai l'impression d'avoir vu un match un peu paradoxal. Vous avez été très bon offensivement, peut-être votre meilleure prestation dans cette série. Et pourtant, il n'y a pas la victoire au bout.

Oui, c'est clair. Je pense que les occasions qui rentraient les autres matches ne sont pas rentrées tout de suite ce soir. Ça reste un match de play-off. Si ça ne rentre pas, c'est difficile de gagner. Mais dans l'ensemble, c'est un bon match. Il faut maintenant se concentrer sur le prochain.

Tu as l'impression qu'il y a une loi de la moyenne? Aux Vernets, mercredi soir, il y a un peu tout qui rentrait. Ce n'était pas le cas vendredi.

Je ne suis pas un gars des statistiques (rires). Franchement, je n'ai aucune idée. Peut-être que si ça rentre au début, le match est différent. Je pense que des deux côtés, ça a été un bon match.

Est-ce que tu arrives à mettre des mots sur le fait que ce soir, ça ne voulait pas? Un manque de chance? De lucidité? Un grand Stéphane Charlin?

Un mélange de tout. Je pense que Charlin avait quelque chose à prouver par rapport au dernier match (sourire). Il a bien joué. Nous, peut-être qu'on a eu un peu moins de chance.

Le point positif, c'est la réaction. Vous êtes mené 0-4. Vous marquez quand même deux buts et arrivez à revenir. Il y a même du jeu physique qui se met en place. C'est important pour le prochain match?

Oui, on sait qu'on est présents dans cette série. On doit faire un peu attention avec les pénalités. Genève est bon sur le power-play aussi et il faut leur en donner le moins possible.

Justement, si on reste sur l'aspect des pénalités. Ton équipe en concède une après une poignée de secondes et derrière, il y a le 0-1. Ça fait un coup au moral?

Pas forcément car on est encore tôt dans le match. C'est clair qu'on a pris un peu de temps pour aller chercher ce premier but et ça n'a pas aidé.

Dimanche, vous êtes de retour aux Vernets. Qu'est-ce qui sera important de travailler d'ici là?

Sur les erreurs qu'on a faites. Ils ont deux goals en contre. C'est des erreurs, ça arrive. Il faut juste effacer ces choses-là et continuer à jouer de la manière dont on sait le faire.