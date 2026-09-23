Blick Sport
Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.
Pour ce 4e épisode, on entre dans le vif du sujet. Et malheureusement, on a déjà pas mal de blessés à déplorer en National League.
Sommaire:
- HCA: de la parole aux actes (dès 1:44)
- EHCB: B comme blessures (15:26)
- Les paris avec JOUEZSPORT (22:10)
- HCFG: Dorthe progresse (25:07)
- GSHC: la Genève internationale (36:14)
- LHC: Brännström, profession doubleur (46:05)
N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.
National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
4
8
12
2
HC Ambri-Piotta
4
2
8
3
EV Zoug
3
8
7
4
SC Berne
3
4
6
5
EHC Kloten
4
0
6
6
Lausanne HC
4
-2
6
7
HC Lugano
3
1
5
8
HC Fribourg-Gottéron
4
0
5
9
HC Ajoie
4
-1
5
10
EHC Bienne
3
0
4
11
Genève-Servette HC
4
-5
4
12
HC Davos
4
-5
4
13
Rapperswil-Jona Lakers
4
-5
4
14
SCL Tigers
4
-5
2
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation