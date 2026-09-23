Pour le quatrième épisode de la saison 9 de Cold Facts, on revient sur cet intéressant début de saison. Les clubs de National League ne sont pas épargnés par les blessures.

Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 4e épisode, on entre dans le vif du sujet. Et malheureusement, on a déjà pas mal de blessés à déplorer en National League.

Sommaire:

HCA: de la parole aux actes (dès 1:44)

EHCB: B comme blessures (15:26)

Les paris avec JOUEZSPORT (22:10)

HCFG: Dorthe progresse (25:07)

GSHC: la Genève internationale (36:14)

LHC: Brännström, profession doubleur (46:05)

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