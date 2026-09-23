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Cold Facts
Une semaine et déjà plein de blessés

Pour le quatrième épisode de la saison 9 de Cold Facts, on revient sur cet intéressant début de saison. Les clubs de National League ne sont pas épargnés par les blessures.
Publié: 17:00 heures
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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 4e épisode, on entre dans le vif du sujet. Et malheureusement, on a déjà pas mal de blessés à déplorer en National League.

Sommaire:

  • HCA: de la parole aux actes (dès 1:44)
  • EHCB: B comme blessures (15:26)
  • Les paris avec JOUEZSPORT (22:10)
  • HCFG: Dorthe progresse (25:07)
  • GSHC: la Genève internationale (36:14)
  • LHC: Brännström, profession doubleur (46:05)

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
4
8
12
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
4
2
8
3
EV Zoug
EV Zoug
3
8
7
4
SC Berne
SC Berne
3
4
6
5
EHC Kloten
EHC Kloten
4
0
6
6
Lausanne HC
Lausanne HC
4
-2
6
7
HC Lugano
HC Lugano
3
1
5
8
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
4
0
5
9
HC Ajoie
HC Ajoie
4
-1
5
10
EHC Bienne
EHC Bienne
3
0
4
11
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
4
-5
4
12
HC Davos
HC Davos
4
-5
4
13
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
4
-5
4
14
SCL Tigers
SCL Tigers
4
-5
2
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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