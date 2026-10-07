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Cold Facts
Un Genève-Servette héroïque malgré les blessures

Pour le sixième épisode de la saison 9 de Cold Facts, nous avons effectué un tour d'horizon complet des Romands de National League. Nous avons également fait un petit crochet au Tessin pour prendre le pouls du HC Lugano.
Publié: il y a 3 minutes
Photo: Claudio De Capitani/freshfocus
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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 6e épisode, on loue entre autres les mérites de Rüegsegger, Bozon, Schmid, A. Honka et Skinner.

Sommaire:

- - LHC: Vouardoux saisit sa chance (dès 1:25)

- Les paris avec JOUEZSPORT (28:05)

- GSHC: H comme héroïque (32:20)

- HCFG: Rönnberg grogne (40:25)

- CQNAFM: 3 matchs contre Puljujärvi (54:40)

- HCA: la fève Honka (56:50)

- EHCB: Sä-pas-teri-ble (1:09:25)

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
8
16
23
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
10
3
18
3
SCL Tigers
SCL Tigers
9
5
15
4
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
9
-5
14
5
HC Ajoie
HC Ajoie
9
1
14
6
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
9
5
14
7
HC Davos
HC Davos
9
0
13
8
Lausanne HC
Lausanne HC
9
-4
12
9
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
9
-8
11
10
EV Zoug
EV Zoug
6
8
10
11
EHC Bienne
EHC Bienne
8
-1
10
12
SC Berne
SC Berne
7
-2
9
13
HC Lugano
HC Lugano
7
0
8
14
EHC Kloten
EHC Kloten
9
-18
6
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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