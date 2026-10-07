Blick Sport
Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.
Pour ce 6e épisode, on loue entre autres les mérites de Rüegsegger, Bozon, Schmid, A. Honka et Skinner.
Sommaire:
- - LHC: Vouardoux saisit sa chance (dès 1:25)
- Les paris avec JOUEZSPORT (28:05)
- GSHC: H comme héroïque (32:20)
- HCFG: Rönnberg grogne (40:25)
- CQNAFM: 3 matchs contre Puljujärvi (54:40)
- HCA: la fève Honka (56:50)
- EHCB: Sä-pas-teri-ble (1:09:25)
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National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
8
16
23
2
Genève-Servette HC
10
3
18
3
SCL Tigers
9
5
15
4
HC Ambri-Piotta
9
-5
14
5
HC Ajoie
9
1
14
6
HC Fribourg-Gottéron
9
5
14
7
HC Davos
9
0
13
8
Lausanne HC
9
-4
12
9
Rapperswil-Jona Lakers
9
-8
11
10
EV Zoug
6
8
10
11
EHC Bienne
8
-1
10
12
SC Berne
7
-2
9
13
HC Lugano
7
0
8
14
EHC Kloten
9
-18
6
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation