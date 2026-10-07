Pour le sixième épisode de la saison 9 de Cold Facts, nous avons effectué un tour d'horizon complet des Romands de National League. Nous avons également fait un petit crochet au Tessin pour prendre le pouls du HC Lugano.

Un Genève-Servette héroïque malgré les blessures

Un Genève-Servette héroïque malgré les blessures

Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 6e épisode, on loue entre autres les mérites de Rüegsegger, Bozon, Schmid, A. Honka et Skinner.

Sommaire:

- - LHC: Vouardoux saisit sa chance (dès 1:25)

- Les paris avec JOUEZSPORT (28:05)

- GSHC: H comme héroïque (32:20)

- HCFG: Rönnberg grogne (40:25)

- CQNAFM: 3 matchs contre Puljujärvi (54:40)

- HCA: la fève Honka (56:50)

- EHCB: Sä-pas-teri-ble (1:09:25)

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