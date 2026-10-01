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Cold Facts
Retour (entre autre) sur un derby lémanique totalement fou

Pour le cinquième épisode de la saison 9 de Cold Facts, on revient longuement sur le match entre Lausanne et Genève-Servette. Nous avons également fait un tour d'horizon complet des Romands de National League.
Publié: il y a 2 minutes
Photo: RvS.Media/Robert Hradil
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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 5e épisode, on revient sur le succès un peu fou du LHC sur Genève, sur Kurashev, sur Ajoie qui se sent bien en haut et sur le reste de l’actu de NL.

Sommaire:

- LHC: le momentum (dès 1:25)

- GSHC: 3’ de trop (32:20)

- Les paris avec JOUEZSPORT (43:10)

- Kurashev: Romandie ou Grisons? (46:15)

- HCA: une belle victoire (59:50)

- EHCB: Neuenschwander très observé (1:11:40)

- HCFG: une vraie identité (1:21:25)

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
7
15
21
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
8
1
13
3
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
7
-2
11
4
HC Ajoie
HC Ajoie
7
2
11
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
7
3
11
6
EV Zoug
EV Zoug
5
9
10
7
HC Davos
HC Davos
7
-1
10
8
SCL Tigers
SCL Tigers
7
-3
9
9
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
7
-6
9
10
Lausanne HC
Lausanne HC
7
-6
8
11
SC Berne
SC Berne
5
0
7
12
EHC Bienne
EHC Bienne
6
1
7
13
EHC Kloten
EHC Kloten
7
-11
6
14
HC Lugano
HC Lugano
5
-2
5
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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