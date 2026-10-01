Pour le cinquième épisode de la saison 9 de Cold Facts, on revient longuement sur le match entre Lausanne et Genève-Servette. Nous avons également fait un tour d'horizon complet des Romands de National League.

Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 5e épisode, on revient sur le succès un peu fou du LHC sur Genève, sur Kurashev, sur Ajoie qui se sent bien en haut et sur le reste de l’actu de NL.

Sommaire:

- LHC: le momentum (dès 1:25)

- GSHC: 3’ de trop (32:20)

- Les paris avec JOUEZSPORT (43:10)

- Kurashev: Romandie ou Grisons? (46:15)

- HCA: une belle victoire (59:50)

- EHCB: Neuenschwander très observé (1:11:40)

- HCFG: une vraie identité (1:21:25)

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