Daniel Carr: le coup de trop

Blick Sport
Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.
Pour ce 8e épisode, on revient sur le pugilat jurassien et les 5 matchs de suspension contre Daniel Carr, puis sur une certaine inconstance des clubs romands.
Sommaire:
- HCA: la grosse faute de Carr (dès 1:54)
- EHCB: Östlund au pouvoir? (17:01)
- Les paris avec JOUEZSPORT (32:19)
- HCFG: étourderies (35:46)
- CQNAFM: Ambri 2e (45:20)
- GSHC: l’élastique a rompu (50:00)
- LHC: l’inconstance (1:02:37)
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National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
13
24
33
2
HC Ambri-Piotta
13
3
24
3
Genève-Servette HC
14
0
24
4
SCL Tigers
14
5
22
5
HC Fribourg-Gottéron
13
13
21
6
Lausanne HC
15
0
21
7
SC Berne
12
2
20
8
HC Davos
14
-6
19
9
HC Ajoie
14
-4
19
10
HC Lugano
13
0
18
11
EV Zoug
8
11
16
12
EHC Bienne
13
-5
16
13
EHC Kloten
14
-24
12
14
Rapperswil-Jona Lakers
14
-19
11
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation