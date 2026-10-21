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Cold Facts
Daniel Carr: le coup de trop

Pour ce huitième épisode de la saison 9 de Cold Facts, nous sommes revenus sur la suspension de Daniel Carr, ainsi que sur les performances des autres clubs romands.
Publié: il y a 1 minute
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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 8e épisode, on revient sur le pugilat jurassien et les 5 matchs de suspension contre Daniel Carr, puis sur une certaine inconstance des clubs romands.

Sommaire:

- HCA: la grosse faute de Carr (dès 1:54)

- EHCB: Östlund au pouvoir? (17:01)

- Les paris avec JOUEZSPORT (32:19)

- HCFG: étourderies (35:46)

- CQNAFM: Ambri 2e (45:20)

- GSHC: l’élastique a rompu (50:00)

- LHC: l’inconstance (1:02:37)

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
13
24
33
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
13
3
24
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
14
0
24
4
SCL Tigers
SCL Tigers
14
5
22
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
13
13
21
6
Lausanne HC
Lausanne HC
15
0
21
7
SC Berne
SC Berne
12
2
20
8
HC Davos
HC Davos
14
-6
19
9
HC Ajoie
HC Ajoie
14
-4
19
10
HC Lugano
HC Lugano
13
0
18
11
EV Zoug
EV Zoug
8
11
16
12
EHC Bienne
EHC Bienne
13
-5
16
13
EHC Kloten
EHC Kloten
14
-24
12
14
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
14
-19
11
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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