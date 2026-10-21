Daniel Carr: le coup de trop

Pour ce huitième épisode de la saison 9 de Cold Facts, nous sommes revenus sur la suspension de Daniel Carr, ainsi que sur les performances des autres clubs romands.

Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 8e épisode, on revient sur le pugilat jurassien et les 5 matchs de suspension contre Daniel Carr, puis sur une certaine inconstance des clubs romands.

Sommaire:

- HCA: la grosse faute de Carr (dès 1:54)

- EHCB: Östlund au pouvoir? (17:01)

- Les paris avec JOUEZSPORT (32:19)

- HCFG: étourderies (35:46)

- CQNAFM: Ambri 2e (45:20)

- GSHC: l’élastique a rompu (50:00)

- LHC: l’inconstance (1:02:37)

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