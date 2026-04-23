Entraîneur du HC Sierre, Chris McSorley a participé à la liesse populaire ce samedi dans les rues de la Cité du Soleil. Le Canadien s'est entretenu avec Blick avant de monter sur scène. Interview.

«La coupe est allée dans des endroits où elle n'aurait pas dû»

«La coupe est allée dans des endroits où elle n'aurait pas dû»

Matthias Davet Journaliste Blick

Forcément, le titre de deuxième division du HC Sierre porte la patte de Chris McSorley. Entraîneur, directeur sportif et administrateur du club valaisan, l'Ontarien a aidé les Jaune et Rouge à battre La Chaux-de-Fonds en finale de Swiss League.

Dix jours plus tard, il est plus discret, près d'une roulotte alors que ses joueurs défilent dans les rues de Sierre. Mais il ne peut pas se cacher éternellement. Le Canadien est appelé sur la scène et doit célébrer avec son équipe. Blick a pu lui parler juste avant.

Chris, ça ne fait quand même pas si longtemps que tu es à Sierre. Qu'est-ce que ça te fait de voir la ville remplie, pour ton équipe?

Sierre ne m’est pas inconnu. J’ai toujours été conscient des gens, de la passion, et ça a toujours été un énorme canton de sport.

Mais tout de même, voir toutes ces personnes dans la rue, ça peut être impressionnant.

Pour moi, c’est impressionnant de voir que ce que nous faisons a un tel impact sur l’esprit d’une communauté. Je me sens très chanceux et privilégié d’avoir cette opportunité de faire ce que je fais.

Il y a dix jours, vous avez gagné le titre. Qu'est-ce qui s'est passé depuis?

Ça a été une tornade de bons moments. Et la coupe a pas mal voyagé. Je suis content qu'elle n’ait pas de GPS dessus (rires). Au moins, elle n'est pas cassée.

Comment ça? Où êtes-vous allés avec?

Dans beaucoup d'endroits. Elle s'est promenée au Golf Club de Genève, à la montagne ou a découvert beaucoup de restaurants. Mais il y a d'autres endroits où elle n'aurait pas dû être (sourire).

J'imagine qu'il y a eu beaucoup de fêtes. Un peu de travail aussi?

Oui, je travaille activement sur la saison prochaine. Je ne peux pas manquer un jour parce que tous les autres directeurs sportifs et les autres équipes travaillent tous les jours. Je dois continuer à travailler pour m’assurer que nous revenions au même endroit, au même moment l’année prochaine.

À quoi va ressembler ton été?

Il y aura la routine, avec l’analyse de chaque joueur. On va aussi faire un inventaire interne pour voir comment améliorer notre équipe. Notre mission était premièrement de gagner la Swiss League et maintenant nous devons changer notre mission, en direction de la National League.

Quelles sont les grandes tâches pour les prochains mois?

Signer de bons joueurs, avoir de bonnes relations avec nos équipes partenaires et, en interne, continuer à maintenir un niveau d’exigence très élevé.