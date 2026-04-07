Sierre est à nouveau champion de deuxième division

Bastien Feller Journaliste Blick

58 ans plus tard, le HC Sierre peut fêter un nouveau titre de champion de deuxième division! L'acte V de la finale opposant les Valaisans à La Chaux-de-Fonds a toutefois été bien plus indécis que prévu et les joueurs de Chris McSorley ont dû aller chercher leur quatrième succès de la série avec les tripes.

Sierre débute fort, Graben vibre

Forcément, dans une patinoire de Graben pleine à craquer (3648 spectateurs), Sierre entamait très fort la rencontre et se procurait rapidement plusieurs situations chaudes devant la cage des visiteurs. Jordann Bougro obtenait les meilleures, mais manquait ses deux face-à-face (3e et 12e). La délivrance tombait toutefois quelques secondes plus tard de la canne de Timothy Kast. L'attaquant récupérait à côté de la cage un tir qui venait de rebondir contre la bande et ne laissait aucune chance à Viktor Östlund.

Les supporters sierrois pouvaient exulter et entamer le décompte vers la sirène finale synonyme de titre. Sierre était logiquement devant, mais devait tout de même se méfier d'un HCC mieux en jambes que lors des deux précédents actes perdus 7-2 et 5-0. À vrai dire, lors de cette première période, Remo Giovannini enfilait à plusieurs reprises le costume de sauveur, notamment lors des deux jeux de puissance adverse. Le portier valaisan rentrait au vestiaire après avoir eu davantage de travail que son homologue neuchâtelois.

Le HCC n'avait pas dit son dernier mot

Les Chaux-de-Fonniers, dos au mur, revenaient bien des vestiaires, mais sans parvenir dans un premier temps à concrétiser leur domination par un but. Après avoir bien tenu face au premier jeu de puissance sierrois, les Abeilles obtenaient une nouvelle chance d'égaliser à cinq contre quatre. Chose faite à quelques secondes du terme de leur power-play grâce à un tir de Noah Böhler, bien servi par Gilian Kohler dans l'arrondi (29e). Tout était à refaire pour Sierre, alors que de son côté, le HCC reprenait espoir de s'imposer pour la première fois de la saison à Graben.

Le score restait de parité au terme d'un deuxième tiers dominé par les Abeilles. Les Sierrois pouvaient rentrer au vestiaire soulagés de ne pas être menés, mais aussi heureux du coup de pouce offert par Tim Grossniklaus, sanctionné d'une pénalité de match à sept secondes de la sirène pour une charge sur Mathieu Vouillamoz. De quoi permettre aux Valaisans d'entamer le dernier tiers à cinq contre quatre durant 4 minutes 53.

Les Valaisans font la différence en quelques minutes

Une opportunité en or pour Sierre qui se montre excellent sur ces phases de jeu cette saison (43% de réussite). Graben jouait son rôle de sixième homme, mais les joueurs de Chris McSorley butaient sur des Chaux-de-Fonniers intraitables défensivement. La partie s'équilibrait ensuite au retour à cinq contre cinq et la décision tombait à la 50e, lorsque Mathieu Vouillamoz poussait au fond un puck relâché par Viktor Östlund. Jordann Bougro n'avait lui besoin de personne pour assurer le titre à Sierre quelques minutes plus tard (53e) alors que Marco Maurer pouvait inscrire le quatrième dans la cage vide (60e).

La messe était cette fois dite et Sierre, qui sauvait par la même occasion Ajoie, pouvait exulter. Et surtout, prendre la couronne du voisin viégeois, sacré en 2025. La nuit s'annonce longue et belle à Graben.